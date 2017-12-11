Sau nhiều năm sống xa quê, nghệ sĩ Ngọc Huyền nghẹn ngào khi nhận được nhiều tình cảm của khán giả

Trong buổi ra mắt live show “Xử án Phi Giao” mới đây, NSƯT Ngọc Huyền nghẹn ngào khi nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn bè và khán giả. Đặt biệt, mẹ ruột của nữ nghệ sĩ cũng về nước để ủng hộ con gái.

Sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu quê hương, NSƯT Ngọc Huyền xúc động khi được hội ngộ với NSƯT Kim Tử Long trong vở Xử án Phi Giao. Xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt live show, nữ nghệ sĩ nhiều lần khóc nghẹn khi được đông đảo khán giả và hàng loạt anh em nghệ sĩ như Thanh Hằng, Kim Tiểu Long, Quốc Đại... đến ủng hộ.

Cô chia sẻ, rất lâu rồi sân khấu cải lương mới có dịp dựng lại một vở diễn lớn. Đặc biệt, Xử án Phi Giao là cách mà nữ nghệ sĩ cảm nhận tình cảm của công chúng dành cho cho cải lương và cho bản thân cô ở thời điểm hiện tại.

Sau 17 năm, vở cải lương Xử án Phi Giao lại một lần nữa được trình diễn trên sân khấu lớn. Đây là tác phẩm của tác giả Bạch Mai viết riêng cho Ngọc Huyền - cô học trò cưng của mình. Sau khi được công diễn lần đầu vào năm 1990, Xử án Phi Giao đã thành công vượt xa dự đoán của mọi người. Vở cải lương này đã đưa sự nghiệp diễn xuất của Ngọc Huyền bước sang một trang mới, được công chúng đón nhận và yêu mến nhiều hơn.

Ngọc Huyền, Kim Tử Long diễn lại 'Xử án Phi Giao' sau 17 năm Hai nghệ sĩ cải lương nổi tiếng sắp có dịp tái ngộ trong liveshow cải lương hoàng tráng tại TP HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhieu-nam-song-xa-que-nghe-si-ngoc-huyen-nghen-ngao-khi-nhan-duoc-nhieu-tinh-cam-cua-khan-gia-260956.html