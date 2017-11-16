Mới đây, trong buổi gặp gỡ người hâm mộ tại TP. HCM, Phương Trinh Jolie đã thổ lộ những góc khuất của cuộc sống và sự nghiệp mà ít người biết đến. Người đẹp khiến fan xót xa khi chia sẻ về những đắng cay sau nhiều năm cống hiến vì nghệ thuật.

Nữ diễn viên tâm sự, có giai đoạn cô bị "xô đẩy" đến tận cùng của sự đau khổ, khốn cùng. Thậm chí, người đẹp sinh năm 1988 từng muốn bỏ nghề diễn xuất, ca hát để làm nail kiếm sống vì bị giang hồ truy đuổi, đập phá nhà cửa. Từng có thời gian, nữ ca sĩ phải cùng gia đình sang Mỹ để tìm sự bình yên.

Vượt qua những sóng gió của cuộc đời, ca sĩ gốc An Giang đã mạnh mẽ hơn để chống chọi với khó khăn và trở lại thành công với hàng loạt dự án mới. 2 năm gần đây, cô đã đến gần hơn với khán giả khi tham gia nhiều dự án phim đình đám như: Sắc đẹp ngàn cân, Tèo Em và cho ra mắt nhiều ca khúc mới.