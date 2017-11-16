Sau khi khoe ảnh bikini ‘đốt mắt’, Phương Trinh Jolie nghẹn ngào tiết lộ từng muốn bỏ nghề vì bị giang hồ truy đuổi

Giải trí 16/11/2017 16:33

Lần đầu tiết lộ những góc khuất trong cuộc sống và sự nghiệp sau nhiều năm giấu kín, Phương Trinh Jolie khiến nhiều người hâm mộ rơi nước mắt. Ít ai biết cô từng muốn bỏ nghề vì bị giang hồ truy đuổi.

Mới đây, trong buổi gặp gỡ người hâm mộ tại TP. HCM, Phương Trinh Jolie đã thổ lộ những góc khuất của cuộc sống và sự nghiệp mà ít người biết đến. Người đẹp khiến fan xót xa khi chia sẻ về những đắng cay sau nhiều năm cống hiến vì nghệ thuật.

Sau khi khoe ảnh bikini ‘đốt mắt’, Phương Trinh Jolie nghẹn ngào tiết lộ từng muốn bỏ nghề vì bị giang hồ truy đuổi - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie tiết lộ từng bị giang hồ truy đuổi - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên tâm sự, có giai đoạn cô bị "xô đẩy" đến tận cùng của sự đau khổ, khốn cùng. Thậm chí, người đẹp sinh năm 1988 từng muốn bỏ nghề diễn xuất, ca hát để làm nail kiếm sống vì bị giang hồ truy đuổi, đập phá nhà cửa. Từng có thời gian, nữ ca sĩ phải cùng gia đình sang Mỹ để tìm sự bình yên.

Vượt qua những sóng gió của cuộc đời, ca sĩ gốc An Giang đã mạnh mẽ hơn để chống chọi với khó khăn và trở lại thành công với hàng loạt dự án mới. 2 năm gần đây, cô đã đến gần hơn với khán giả khi tham gia nhiều dự án phim đình đám như: Sắc đẹp ngàn cân, Tèo Em và cho ra mắt nhiều ca khúc mới.

Sau khi khoe ảnh bikini ‘đốt mắt’, Phương Trinh Jolie nghẹn ngào tiết lộ từng muốn bỏ nghề vì bị giang hồ truy đuổi - Ảnh 2
Đặc biệt, có thời gian cô từng muốn bỏ nghề để làm nail kiếm sống qua ngày - Ảnh: Internet

Người đẹp có vóc dáng gợi cảm nhất nhì showbiz Việt cũng cho biết thêm chính những điều đó đã giúp cô có thêm những bài học mới vô cùng hữu ích. Nữ ca sĩ trân trọng những trải nghiệm mà cô cho rằng không phải ai cũng có thể trải qua, theo Saostar.

Trước đó, Phương Trinh Jolie từng khiến dư luận xôn xao với tiêu chí chọn người yêu. Cô muốn tìm bạn trai có nhà và thu nhập 100 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn khiến dân mạng choáng khi tiết lộ người yêu cũ của mình từng có thu nhập khoảng 400 đến 500 triệu/tháng.

Sau khi khoe ảnh bikini ‘đốt mắt’, Phương Trinh Jolie nghẹn ngào tiết lộ từng muốn bỏ nghề vì bị giang hồ truy đuổi - Ảnh 3
Phương Trinh Jolie trở lại với màn ảnh nhỏ khi hóa thân thành "Thanh Trà" trong phim Tình yêu và thử thách - Ảnh: Internet

Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt'

Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt'

Trong bộ ảnh mới, Phương Trinh Jolie diện những mẫu áo tắm gợi cảm và thực hiện những động tác Yoga cực khó trên bãi cát khiến nhiều người "phục sát đất".

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Trinh Jolie cuộc sống của phương trinh jolie

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp