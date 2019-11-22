Sau Fiona Fung, hàng loạt nghệ sĩ châu Á xác nhận đến Việt Nam tham dự METUB WebTVAsia Awards 2019

Giải trí 22/11/2019 13:48

Danh sách các nghệ sĩ châu Á tham dự METUB WebTVAsia Awards 2019 tiếp tục ghi thêm những tên tuổi mới.

Sau khi giọng ca nổi tiếng Hongkong - Fiona Fung xác nhận tới Việt Nam tham dự lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019, mới đây, dàn nghệ sĩ châu Á gồm những tên tuổi cực hot, sở hữu nhiều clip viral trên Youtube như Fuying & Sam, HaoRen, Ballistik boyz, Priscilla Abby và cựu thành viên của nhóm nhạc Kpop - B.A.P - Yoo Young Jae cũng xác nhận đến mảnh đất hình chữ S vào đầu tháng 12 tới.

Sau Fiona Fung, hàng loạt nghệ sĩ châu Á xác nhận đến Việt Nam tham dự METUB WebTVAsia Awards 2019 - Ảnh 1
Yoo Young Jae cũng góp mặt tại sự kiện 

Yoo Young Jae được biết tới là ca sĩ hát chính của nhóm nhạc Kpop - B.A.P. Đây là nhóm nhạc được viết tắt bởi dòng chữ Best Absolute Perfect trực thuộc công ty giải trí TS-entertainment với dòng nhạc sở trường là hiphop. Sau khi rời B.A.P, Yoo Young Jae đã cho ra mắt mini album solo đầu tay với tên gọi "Fancy". Chỉ lên sóng chưa lâu, mới đây, Yoo Young Jae tiếp tục tung mini album thứ hai của mình với tên gọi "O.On". Là nam ca sĩ trẻ tuổi, điển trai và tài năng của thị trường Kpop, Yoo Young Jae sở hữu lượng fan Việt đông đảo. Cách đây không lâu, anh từng làm khán giả Việt Nam thích thú khi bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP và reaction MV “Lạc trôi".

Ngoài Yoo Young Jae, hai chàng  trai Fuying & Sam cũng được nhiều khán giả biết đến là bộ đôi nhạc Pop đến từ Malaysia, từng ghi dấu tên tuổi bằng các ca khúc: “Chúng ta gặp nhau tốt hơn là chia xa”, “Có em thật là tuyệt”, “Yêu cô ấy cũng là anh”… Cùng với đó, HaoRen - nghệ sĩ người Malaysia cũng từng gây ấn tượng đặc biệt tại METUB WebTVAsia Awards 2016 nhờ giọng hát giàu cảm xúc, vô cùng bắt tai, dễ nghe. 

Sau Fiona Fung, hàng loạt nghệ sĩ châu Á xác nhận đến Việt Nam tham dự METUB WebTVAsia Awards 2019 - Ảnh 2
Ballistik boyz cũng góp mặt tại lễ trao giải

Ngoài ra nhóm nhạc nổi tiếng Nhật Bản - Ballistik boyz cũng lần đầu tới Việt Nam, hứa hẹn sẽ có màn biểu diễn ấn tượng trên sân khấu lễ trao giải ngày 5/12 tới. Cuối cùng là nữ ca sĩ 22 tuổi đến từ Malaysia -Priscilla Abby, nổi tiếng với các ca khúc đình đám trên mạng như “Mystery of Hibiscus”, “Nói xa là xa”…  

Bên cạnh việc xác nhận sẽ tới Việt Nam tham dự lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019, các nghệ sĩ châu Á cũng quay clip gửi lời chào tới khán giả mảnh đất hình chữ S.

Sau Fiona Fung, hàng loạt nghệ sĩ châu Á xác nhận đến Việt Nam tham dự METUB WebTVAsia Awards 2019 - Ảnh 3
Priscilla Abby cùng góp mặt tại sự kiện

Như thông tin đã đưa, lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019 với thông điệp “Celebrate Asia: Rise of Vietnam" nên dàn nghệ sĩ Châu Á tham dự sẽ biểu diễn tại buổi lễ theo cách vô cùng độc đáo, mới lạ hơn mọi năm rất nhiều. 

Hiện danh sách nghệ sĩ tham dự lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019 vẫn tiếp tục được cập nhật, hứa hẹn còn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Metub WebTVAsia Awards 2019 diễn ra vào ngày 5/12 tại Gem Center, TP.HCM.

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Từ khóa:   Metub Webtvasia Awards 2019 Yoo Young Jae Fuying & Sam

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