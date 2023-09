Sau diễn hài, bất ngờ lộ giọng hát gây choáng của Hot boy trà sữa, thiên tài đây rồi?

Mạng xã hội vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh Lê Tấn Lợi thể hiện ca khúc 'Nếu là anh' và ai cũng bất ngờ với giọng hát của 9X.

Mới đây, các diễn đàn giải trí chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 'Hot boy trà sữa' (Lê Tấn Lợi, 23 tuổi, Long An) - vừa gây sốt khi tham gia chương trình 'Thách thức danh hài' thể hiện ca khúc 'Nếu là anh'. Một diễn đàn chia sẻ: 'Anh chàng này đa tài quá! Chương trình 'Thách thức danh hài' đúng là đã "khai quật" được một tài năng rồi".

Trong clip khoảng 1 phút, Lợi tỏ ra hồi hộp. Được mọi người bắt nhịp, anh ngại ngần thể hiện một đoạn lời cửa ca khúc 'Nếu là anh'. Tuy chỉ hát vài câu nhưng Lợi được nhiều dân mạng nhận xét cho chất giọng trầm và truyền cảm.

Clip Lê Tấn Lợi thể hiện khả năng ca hát:

Sau khi vượt qua 5 vòng thi 'Thách thức danh hài' trong thời gian vài giây với kịch bản đơn giản, Lê Tấn Lợi dành được giải thưởng cao nhất 100 triệu đồng từ chương trình. Sau cuộc thi, Lợi trích 10 triệu đồng trả nợ tiền anh mượn tổ chức đám hỏi từ trước. Số tiền còn lại anh gửi mẹ và phát triển việc kinh doanh trà sữa cùng vợ ở quê Long An.

Trong một bài phỏng vấn, Lợi cho biết muốn tham gia showbiz nhưng phụ thuộc vào chữ duyên chứ không làm mọi cách để nổi tiếng. Thay vào đó, hiện anh muốn tập trung đầu tư vào quán trà sữa để có thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, 9X tiết lộ niềm đam mê ca hát và bày tỏ mong muốn tham gia một cuộc thi về âm nhạc để thử sức. Song, kế hoạch cụ thể nhất mà Lợi muốn thực hiện là tổ chức lễ cưới cùng 'con mập' vào tháng 4 rồi tính đến chuyện sinh con.

Anh chàng ngô nghê khiến mọi người không nhịn được cười khi nói: 'Không biết sinh con có dễ không nữa'.

Lê Tấn Lợi (23 tuổi, đến từ Long An) nổi tiếng khắp cộng đồng mạng nhờ phần biểu diễn dí dỏm trong chương trình Thách thức danh hài mùa 3. Sau chương trình, bên cạnh các lời khen ngợi thì không ít khán giả tỏ ra nghi ngờ cho rằng chàng trai đang diễn, giả vờ ngây thơ trên sóng truyền hình. Trước đó, Lợi từng xuất hiện trong Thách thức danh hài mùa 2 với sự lanh lợi, hoạt ngôn...

