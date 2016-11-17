Sau 7 tháng lộ clip nóng, Hường Hana giờ sống ở đâu, làm gì...?

Theo đó, trên các diễn đàn giải trí , dân mạng đồng loạt lan truyền loạt ảnh nóng với nhiều tư thế được cắt ra từ clip của một cô gái trước màn hình webcam. Đối với các bạn trẻ, họ tinh ý nhận ra rằng, nhân vật chính trong clip không ai khác chính là Hường Hana. Bằng chứng được đưa ra xác thực nhất chính là khi đối chiếu với khung cảnh xung quanh trong phòng trước đó của Hường Hana, mọi người đều nhận thấy những nét tương đồng từ rèm cửa, vật dụng...

Đầu năm 2016, cộng đồng mạng dậy sóng với loạt clip nhạy cảm được cho là của hot girl Hường Hana (Nguyễn Thúy Hường, sinh năm 1994, Hà Nội).

Hường Hana là cái tên quen thuộc được giới trẻ yêu mến sau cuộc thi H2T Icon. 9X còn gây chú ý với những clip hài hước trong vai "Thỏ khủng long" đáng yêu, dễ thương. Gần nhất, Hường tham gia cuộc thi Học viện Ngôi sao (VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam). Tuy mới hoạt động nghệ thuật, nhưng nhờ gương mặt xinh đẹp và nhiều tài lẻ nên cô nhanh chóng trở thành "biểu tượng" đẹp trong lòng người hâm mộ.

Trước nghi án của dư luận, Hường Hana chọn cách im lặng và âm thầm khóa trang cá nhân. Trong khi đó, số điện thoại của cô cũng trong tình trạng “thuê bao không liên lạc được”.

Lúc này, trên mạng, một tài khoản tự xưng là người nhà của Hường cho hay, cô đã "trốn" sang Mỹ để tránh "gạch đá" kịch liệt từ dư luận.

Người này cũng chia sẻ thêm: "H. H cần tiền nên đã show hàng lên một trang web đen nước ngoài... Chỗ em là người quen của mình. Gia đình em ấy rất hỗn loạn, đang phải trốn sang Mỹ để tránh bão dư luận.....".

Dù Hường Hana chưa lên tiếng xác nhận song việc một hot teen dùng cơ thể của mình "phô trương" trên các trang mạng nước ngoài vì mục đích riêng là việc không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, một số dân mạng dùng hình ảnh nhạy cảm để bình luận, lan tỏa văn hóa phẩm đồi trụy cũng bị dư luận chỉ trích nặng nề.

Sau 7 tháng scandal, hiện trang cá nhân của Hường Hana bất ngờ được mở. Lần hoạt động gần nhất của hot girl là vào ngày 15/5 khi cô thay đổi ảnh bìa và đại diện. Tất cả thông tin cá nhân, hình ảnh trước đây đều được cô khóa lại.

Hành động lạ của Hường Hana khiến cộng động mạng thắc mắc, không rõ mục đích của nữ hot girl Hà thành. Không ít nhận định cho rằng, rất có thể Hường đang thăm dò phản ứng của dư luận để tái xuất hoạt động trở lại.

"Rất xinh, chúc bạn sớm vượt qua khó khăn và quay trở lại mạnh mẽ nhé" - thành viên Trần Duy Hùng đưa ra lời khuyên.

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