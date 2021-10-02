Sau 1 tháng diện style kín đáo, Huyền Anh đăng ảnh khoe vòng 1 lấp ló chứng minh đẳng cấp phụ nữ đẹp không cần lộ diện

Huyền Anh vốn là một cô gái sexy và gợi cảm nên những bức ảnh của cô nàng đăng tải trên mạng luôn được sự chú ý và theo dõi của cộng đồng người hâm mộ. Thời gian 1 tháng vừa qua, khi dịch bệnh diễn ra phức tạp ở Sài Thành, Huyền Anh đã ít xuất hiện trên trang cá nhân. Một vài hình ảnh đăng tải của nữ ca sĩ trong phong cách ăn mặc kín đáo nhưng vẫn cực kỳ quyến rũ hút fan hâm mộ không kém. Huyền Anh vận áo thun tay dài và quần jean, không chút hở hang nhưng vẫn khoe được nét nữ tính và gợi cảm ở một phụ nữ trưởng thành.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Huyền Anh đăng tải những bức ảnh mới nhất trong nội y không quá sexy. Dù góc nhìn không trực diện nhưng nữ ca sĩ vẫn cho thấy được danh xưng "đệ nhất vòng 1" bất biến của mình theo thời gian. Cho đến giờ phút hiện tại, vẫn chưa có một mỹ nhân nào có thể vượt mặt Huyền Anh về mức độ gợi cảm của người phụ nữ.

Mới đây, Huyền Anh gây "sốt" cộng động màn với ảnh chụp từ phía sau nhưng vẫn cực kỳ gợi cảm và xinh đẹp vô cùng sau 1 tháng trời không đăng tải bất kỳ hình ảnh gì. Ảnh: IGNV

Những bức ảnh được Huyền Anh đăng tải bên chú cún yêu cùng với dòng trạng thái "Yêu bản thân vô cùng". Thật vậy, nhìn cách chăm chút bản thân của hotgirl đời đầu này không ai lại không thấy được phải yêu bản thân thế nào mới có thể chăm lo tỉ mỉ từng chút một từ cái răng, cọng tóc cho đến làn da như thế.

Trước đó, Huyền Anh cũng nhiều lần khẳng định mình chụp ảnh là cho mình, vì yêu bản thân mình. Và khi nhận về những bình luận không muốn nghe phía dưới loạt ảnh gợi cảm cô đã thẳng thắn tuyên bố:

"Huyền Anh đăng hình đẹp là để tự hào về bản thân, sống trong thời đại nào rồi chúng ta đều là những người lớn và có hiểu biết, biết phân biệt được thế nào là gợi cảm và hớ hênh! Đừng có thích nói gì thì nói, con người ai cũng có lòng tự trọng và tổn thương!".

Và đến nay Huyền Anh cũng hoàn toàn đã chứng minh được với dư luận rằng: phụ nữ gợi cảm và hớ hênh là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Mới đây, cô đăng tải trạng thái trên trang cá nhân ý muốn đi biển sai khi kết thúc đợt giãn cách xã hội và đi lại tự do như trước đây.