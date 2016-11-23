Sáng live stream cãi nhau với chồng, tối Lâm Á Hân vui vẻ đi bar nhảy như thế này

Giải trí 23/11/2016 20:22

Trong khi chuyện gia đình đang căng thẳng, Lâm Á Hân vẫn thoải mái đi bar nhảy nhót như thế này khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Ngày 18/11, facebook Lâm Á Hân - hot girl sinh năm 1994, từng là thành viên nhóm hài đình đám BB&BG - trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng khi cô live stream cuộc trò chuyện cùng ông xã - rapper Hồng Hải. Theo đó, cặp đôi tỏ ra lớn tiếng khi tranh chấp về chuyện tiền bạc, dùng nhiều từ ngữ nhạy cảm. Thậm chí họ còn khẳng định sẽ ra tòa ly hôn...

Lâm Á Hân  - Hồng Hải bí mật kết hôn đầu năm 2016 và có một với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Vợ chồng Lâm Á Hân.

Lâm Á Hân live stream cuộc nói chuyện điện thoại với chồng gây choáng dư luận.

Dù chưa rõ thực hư song đa số dân mạng đều lên tiếng bênh vực Lâm Á Hân khi đồng cảm với cuộc sống hôn nhân đỗ vỡ. Tuy nhiên cũng chính dân mặng lại ngỡ ngàng khi thấy hot girl 9X hẹn hò đi xem phim, ăn uống cùng ông xã giữa tâm bão dư luận. Trước các thắc mắc, Lâm Á Hân cho biết đây là cuộc hẹn cuối trước khi ra tòa.

Dường như lời giải thích của Lâm Á Hân chưa làm hài lòng và khiến dư luận tin tưởng. Một số ý kiến còn cho rằng, Lâm Á Hân đang cố tình làm trò, câu like để bán hàng online...

Lâm Á Hân bị bắt gặp đi xem phim cùng chồng...

Sau đó cả hai còn ăn uống chung.

Hot girl sinh năm 1994 lên tiếng giải thích, clip cô live stream bán hàng được quay trước 2 ngày diễn ra sự việc. Lúc đó công việc kinh doanh của cô cũng khá ổn định nên không cần phải làm màu hay chiêu trò để bán được đồ.

"Khi tức giận không ai có thể kiểm soát được hành vi của mình, Hân cũng vậy, bản thân không nghĩ việc live stream vạch trần chồng là để mọi người vào công kích hay chửi một ai đó..." - Á Hân nói.

Khi mọi chuyện chưa lắng xuống, một diễn đàn giải trí vừa tung lọat ảnh đi bar, hút bóng cười của Lâm Á Hân. Kèm theo đó là chia sẻ: "Live stream bị chồng mắng chửi song em ấy đi club quẩy, hút bóng cười. Một ngày của em nó thăng trầm thật mọi người ạ.

Theo như Facebook Lâm Á Hân. Hôm thứ 6 ngày 18/11.

0h sáng, Á Hân live stream bị chồng mắng, dọa giết này nọ lên Facebook. (clip này đã bị xóa).

2h sáng, chồng qua kiếm...

10h sáng, lên toà làm giấy ly hôn chụp chia sẻ Facebook.

12h trưa lives tream bán đồ sale (clip đã xoá).

Vô tình thấy được mấy hình này và tên album của lounge up đã nói lên thời gian khi nào rồi, thì ra buổi tối hôm đó em nó đi quẩy, uống rượu van , hút bóng cười... Không tin được luôn...

Không biết Á Hân ra sao chứ gặp mình mà trong trường hợp gia đình như vậy chắc ngày đó mình không còn tâm trạng, chỉ ở nhà hoặc cà phê tâm sự nhận lời khuyên từ bạn bè thôi, chứ ở đó mà đi nhảy...".

Hình ảnh Á Hân đi bar sau clip live stream cãi nhau với chồng.

Hot girl 9X tỏ ra khá vui vẻ, nhảy cùng bạn bè...

Trước các lời cáo buộc, cô gái sinh năm 1994 cũng cho hay, cô sẽ bỏ ngoài tai dư luận và tập trung thời gian cho công việc. Sau ly hôn, Á Hân sẽ nhận nuôi con trai nên cô đang cố gắng dành cho quý tử những điều tốt nhất.

"2 ngày trước thật sự Hân rất thoải mái nhưng sau khi thấy mọi người phản ứng như vậy Hân rất mệt với dư luận. Hân quá buồn cười với cái dư luận này... Ai cũng có thể phán xét, dè bĩu dù chưa hiểu rõ vấn đề ra sao..." - Á Hân giãi bày.

Hiện trên trang cá nhân, Lâm Á Hân vẫn chia sẻ hình ảnh vui chơibên bạn bè, cô cũng khá đắt show pr sản phẩm...

Sau ồn ào, Lâm Á Hân nhận khá nhiều PR sản phẩm trên trang cá nhân.

Hình ảnh mới nhất của cô và con trai 1 tuổi.

Lâm Á Hân chia sẻ trên trang cá nhân: "Vui thật sự. Sau 2 năm. Đây là khoảng thời gian tôi thật sự thấy hạnh phúc".

 

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