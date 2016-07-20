Quỳnh Chi bật mí địa chỉ 'đi trốn' tuyệt đẹp giữa núi rừng

Ngày cuối tuần, bạn có thể theo chân cô nàng biên tập viên thể thao đến Pù Luông (Thanh Hóa) để tắm hồ bơi, ngắm thiên nhiên núi rừng hùng vĩ.
Nổi tiếng với vai trò MC các chương trình thể thao, ngoài đời, Quỳnh Chi còn là một cô nàng thích đi du lịch bụi, đặc biệt là trải nghiệm trên các cung đường xa, để chiêm ngưỡng cảnh đẹp đất nước.
Qua lời giới thiệu của một người bạn và thích thú trước bức ảnh một hồ bơi vươn ra trước núi rừng ở Pù Luông (Thanh Hóa), Quỳnh Chi đã lên kế hoạch cùng 2 người bạn lên đường để "đi trốn" trong ngày nghỉ cuối tuần. "Bể bơi long lanh tọa ngay giữa một thung lũng được bao quanh bởi núi đồi trùng điệp, nằm trên những thửa ruộng bậc thang uốn lượn điệu đà tựa bức tranh", nàng biên tậpt? viên chia sẻ.
Quỳnh Chi tự lên kế hoạch và cùng bạn lái xe qua cung đường khó khăn và ngoằn ngoèo nhất để đến Pù Luông, tổng thời gian vừa dừng lại chụp hình vừa đi là 5 tiếng. Cô nàng phải thốt lên rằng: "Đây là con đường ngắn nhất, nhưng cảnh siêu đẹp, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những con đèo hùng vĩ, có chỗ ngắm toàn bộ cảnh thung lũng Pù Luông, đi qua những ngôi làng nhỏ, mái tranh liền kề nhau, những người nông dân trồng ngô, trồng lúa, lũ trẻ nhỏ vô tư vui đùa giữa thiên nhiên trong lành".
Nàng biên tập viên lựa chọn một khu resort nhỏ với các bungalow hướng ra ruộng bậc thang, xa xa là núi rừng trùng điệp để tận hưởng không khí trong lành và thảnh thơi nghỉ ngơi sau những giờ làm việc bận rộn ở đài truyền hình.
Đây là khu nghỉ dưỡng theo kiểu ở ẩn và thân thiện thiên nhiên nên không có điều hòa, tủ lạnh, điện thoại để bạn "ngắt kết nối" hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, khu nhà tắm và vệ sinh khá sạch sẽ và đầy đủ những vật dụng cần thiết.
Cảnh quan thiên nhiên khá chỉn chu để cho ra đời những bức hình check in khiến bạn bè ghen tị.
Món ăn ở đây không có nhiều bởi vận chuyển rất xa xôi, các bạn có thể ăn ngày 3 bữa theo set menu có sẵn từng ngày, ăn sáng miễn phí, còn ăn trưa và ăn tối mỗi bữa 200.000 đồng một người.
Pù Luông là một điểm tham quan, khám phá mới có tên trên bản đồ du lịch bụi. Hầu hết du khách đến đây đều ấn tượng mạnh với cảnh sắc, vẻ đẹp hoang sơ, nhất là những ruộng lúa bậc thang và rừng rậm nguyên sinh. Đặc biệt, Pù Luông còn gần với các điểm du lịch nổi tiếng như suối Cá Thần (Cẩm Lương, Cẩm Thủy, Thanh Hóa), rừng Cúc Phương (Ninh Bình), thành nhà Hồ (Thanh Hóa)... nên bạn có thể lên lịch trình tham quan trong 2-3 ngày.
Cuối tháng 5 đầu tháng 6 là thời điểm Pù Luông bắt đầu vụ lúa mới, những cánh đồng và khu ruộng bậc thang sẽ khoác một lớp áo xanh mướt, vô cùng đẹp mắt và bình yên. Thời gian này là thời điểm nước đổ chuẩn bị cho vụ mới. Còn khoảng tháng 9-10 là lúc lúa chín vàng nhuộm khắp các thửa ruộng.
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