Phương Lê tố cáo chị em Đặng Thu Thảo vô ơn, "tiết lộ" chiêu trò dụ dỗ Hoa hậu Thuỳ Tiên kí giấy nợ

Hoa hậu Phương Lê tố cáo Đặng Thu Thảo không biết điều, ngoại hình ở ngoài đời không như trên màn ảnh "khi bước đến nha khoa nhân viên của tôi tưởng Đặng Thu Thảo đến xin làm tạp vụ".

Người đẹp Phương Lê bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân.

Vì thấy Thu Thảo cũng có danh hiệu nên Phương Lê đã cho Thu Thảo làm quản lý. Tuy nhiên, trong suốt quá trình làm việc, Thu Thảo đã không hoàn thành tốt và thường xuyên tính tiền sai và xử lý tình huống quá kém.

Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo.

Người đẹp bày tỏ sự bức xúc, chỉ trích Đặng Thu Thảo "vô ơn" khi cô đã giúp đỡ, tạo điều kiện việc làm lúc khó khăn. Ngoài ra, Phương Lê còn chia sẻ Đặng Thu Thảo nói dối chuyện trước đó kiếm tiền được hơn 100 triệu 1 tháng. Trên livestream hoa hậu Phương Lê còn bóc phốt hoa hậu đại dương không biết sử dụng máy tính, nhập dữ liệu cũng không thể làm được....

Chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo

Không chỉ Đặng Thu Thảo, chị gái của người đẹp này là Đặng Thuỳ Trang cũng bị Hoa hậu Phương Lê "vạch mặt" trên sóng livestream. Phương Lê bác bỏ thông tin Đặng Thu Thảo trước giờ chưa bao giờ mượn tiền ai của Đặng Thuỳ Trang. "5 triệu còn phải đi mượn", Phương Lê chia sẻ. Người đẹp còn tiết lộ vẫn đang giữ đầy đủ tin nhắn chuyển khoản, bằng chứng Đặng Thu Thảo đi mượn tiền người khác.

Chưa dừng lại ở đó, cô còn tố cáo chị gái Đặng Thu Thảo là người có tính tình không tốt, ăn hiếp Tân Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Cụ thể, bắt Thùy Tiên kí vào giấy nợ để chị gái Đặng Thu Thảo xây dựng hình ảnh và hỗ trợ khi đi thi, nhưng làm không đâu vào đâu mà bắt Thùy Tiên trả tiền tỷ. Hiện nay, lùm xùm này vẫn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Ảnh: FBNV, ảnh chụp màn hình.