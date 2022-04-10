Phạm Hương liên tục check in sang chảnh trên sân golf ở Mỹ

Giải trí 10/04/2022 14:23

Ở Mỹ, Phạm Hương sống xa hoa không thua kém các mỹ nhân Việt khác. Gần đây, cô đam mê đánh golf.

Dạo gần đây, nhiều sao Việt bất ngờ nhập hội mỹ nhân sân golf. Chơi bộ môn thể thao của giới thượng lưu, các nghệ sĩ ai cũng thi nhau lên đồ vừa khoe được body vừa chứng minh được độ giàu có. Nếu ở Việt Nam, Hoa hậu Hương Giang, Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân,... dẫn đầu đường đua sân golf thì tại Mỹ, Phạm Hương cũng chẳng hề kém cạnh.

Phạm Hương liên tục check in sang chảnh trên sân golf ở Mỹ - Ảnh 1
Phạm Hương xinh đẹp và thời trang trên sân gold 

Dù trong tuần hay cuối tuần, Phạm Hương cũng thường xuyên đăng ảnh check in trên sân đầy sang chảnh. Mặc dù đã 2 lần sinh nở nhưng nhan sắc và body Phạm Hương vẫn là "chuẩn hoa hậu", lên đồ cũng rất hợp. Khán giả thường xuyên theo dõi cô đều biết nàng hậu đang có cuộc sống rất thoải mái như một bà hoàng ở nước ngoài, thậm chí nhóc tỳ 3 tuổi cũng thường xuyên được mẹ đưa ra sân golf để tận hưởng không khí trong lành cuối tuần.

Phạm Hương liên tục check in sang chảnh trên sân golf ở Mỹ - Ảnh 2
 Nhóc tì 3 tuổi thường xuyên "tháp tùng" mẹ đến sân gold

Mỗi lần xuất hiện, cô nàng lại một lẫn nữa khoe vóc dáng thon thả, thân hình nuột nà của mình. Đáng nói, cứ một lần đi đánh golf là Phạm Hương lại diện một outfit khác hoàn toàn.

Phạm Hương liên tục check in sang chảnh trên sân golf ở Mỹ - Ảnh 3
Phạm Hương ngày càng nhuận sắc 

Phạm Hương thường xuyên diện áo tay dài phối cùng các mẫu quần co giãn giúp thoải mái khi vận động. Đặc biệt, cô không bao giờ bỏ quên các chi tiết nhỏ như mũ nửa đầu hay nơ để trang phục thêm phần hút mắt và nổi bật hơn. Chiếc áo thương hiệu Gucci có giá dao động khoảng 18 triệu.

 

 

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Từ khóa:   Phạm Hương

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