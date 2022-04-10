Tình trường "dài như lá sớ" của chị gái Nam Em trước khi thi Hoa hậu Hoàn vũ

Giải trí 10/04/2022 09:17

Khi chị gái Nam Em - Nam Anh đang tham dự cuộc thi Hoa hậu đình đám Miss Universe Vietnam thì bất ngờ những ồn ào tình ái của người đẹp này cũng bị đào lại.

Trên báo chí, từng thẳng thắn thừa nhận bản thân là người song tính, nhưng Nam Anh cũng tiết lộ rằng cô đã trải qua nhiều mối tình.

Trong số các mối tình ồn ào của người đẹp thị phi này, có lẽ, mối tình gây xôn xao nhất phải kể đến chuyện tình đồng giới với người yêu tên là Bảo Thy.

Tình trường 'dài như lá sớ' của chị gái Nam Em trước khi thi Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 1
Nam Anh khiến giới truyền thông phải tốn bao giấy mực về chuyện tình cảm của mình và luôn khiến cả showbiz phải xôn xao mỗi khi bật mí yêu đương. 

Giữa năm 2017, Nam Anh bất ngờ đăng clip công khai mối quan hệ với Bảo Thy. Bất chấp dư luận hay sự ngăn cản của gia đình, cô vẫn quyết đi theo tiếng gọi của trái tim. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay không lâu sau đó khiến nhiều người bất ngờ.

Nam Anh cũng từng làm "rúng động" truyền thông khi chia sẻ rằng từ khi tham gia The Face Việt Nam 2018, cô đã bắt đầu dành tình yêu đơn phương cho HLV Thanh Hằng.

Nói rõ hơn, cô cho biết bản thân đã thực sự rung động trước nữ HLV chỉ qua một ánh mắt. Thậm chí cô còn từng công khai thể hiện tình cảm với HLV ngay trên sóng truyền hình.

Chân dài sinh năm 1996 đến từ Tiền Giang.
 

Giữa ồn ào nói yêu Thanh Hằng, trả lời trên báo chí, Lệ Nam cho biết bản thân đã lường trước được việc sẽ bị chỉ trích. Chân dài chỉ hy vọng khán giả đừng hiểu sai và làm việc gì ảnh hưởng đến Thanh Hằng.

Gần đây nhất, vào khoảng tháng 10/ 2020, Nam Anh công khai xuất hiện bên bạn trai Sỹ Hưng, còn mơ ước về một đám cưới hạnh phúc trong tương lai. 

Thời điểm đó, Nam Anh cho biết bạn trai - người mẫu Sỹ Hưng - tôn trọng quá khứ của cô, kể cả mối tình đồng tính cách đây ba năm.

Nam Anh cũng tiết lộ rằng cô đã trải qua nhiều mối tình.
Nam Anh cũng tiết lộ rằng cô đã trải qua nhiều mối tình. 

Nói thêm về mối quan hệ với Sỹ Hưng, mới đây trên truyền thông, Nam Anh từng thẳng thắn chia sẻ, cô đóng phim Hương vị tình thân vì chủ yếu muốn có cơ hội gần gũi với nam ca sĩ này.

“Tôi đóng phim chủ yếu vì muốn tìm kiếm cơ hội, làm việc gần gũi Sỹ Hưng chỉ là một phần lý do. Chúng tôi không gặp gỡ trên phim trường, nhân vật thuộc hai tuyến khác nhau nên không có dịp làm việc chung. Bù lại, mỗi lần ra Hà Nội, tôi có cơ hội đến nhà thăm bố mẹ anh. Mẹ anh rất quý tôi, thường chiêu đãi nhiều món ăn ngon.

Chúng tôi quen biết từ năm 2018, tìm hiểu khá lâu trước khi công khai năm ngoái. Hưng sống ở Hà Nội, tôi sống ở TP HCM nên cả hai đã quen với việc yêu xa. Công việc bận rộn nên hai đứa vài ngày mới nói chuyện một lần. Chúng tôi không kiểm soát vì tin tưởng nhau. Tôi nói với Hưng: "Nếu anh say nắng người khác, chỉ cần nói với em một câu là xong". Tôi sẽ không níu kéo.”, Nam Anh chia sẻ.

Tình trường 'dài như lá sớ' của chị gái Nam Em trước khi thi Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 4
 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại nhiều nguồn tin râm ran rằng có vẻ cô nàng đã chia tay bạn trai.

Trên thực tế, hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng dường như những dấu ấn của Nam Anh lại chỉ được nhắc tới với chuyện đời tư ồn ào. Hiện tại, khán giả quan tâm đến người đẹp mong rằng sẽ có nhiều thay đổi đầu tư hơn về nghề nghiệp của họ trong tương lai gần.  

Tình trường 'dài như lá sớ' của chị gái Nam Em trước khi thi Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 5
Nam Anh là người đẹp có nhan sắc nóng bỏng và xinh đẹp. 
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