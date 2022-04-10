Ngọc Trinh diện váy cut out hở bạo, “thả rông” vòng 1… giữa chốn đông người

Trong show ra mắt BST thời trang Sa Vũ của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa diễn ra vào tối 8/4, dân tình rần rần trước sự xuất hiện của một loạt những tên tuổi đình đám như Hoa hậu Tiểu Vy, Khánh Vân, Kỳ Duyên, Minh Hằng, Nhã Phương, Hari Won...

Trong sự kiện của nhà thiết kế Lê Thanh Hoà mới đây, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã khoe trọn vòng 1 gợi cảm, chiếm trọn spotlight trong đêm diễn này.

Ngọc Trinh tiếp tục gây sốt tại một sự kiện thời trang với chiếc đầm hở không kém gì LHP Cannes năm đó.

Đáng chú ý, đây là show diễn đánh dấu bước ngoặt 12 năm thiết kế của NTK được mệnh danh là “NTK của các Hoa hậu”.

Điều này được chứng minh khi bức ảnh “full HD” của của nữ hoàng nội mới đây được tung ra khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Cô diện chiếc đầm đen “kiệm vải”, chỉ đủ che nửa trên vòng 1 và phô bày gần như toàn bộ vòng 2.

Quả không hổ danh là “nữ hoàng nội y”, giữa sự kiện đồng người Ngọc Trinh vẫn tự tin “thả rông” vòng 1, khoe trọn đường chân ngực gợi cảm.

Tuy nhiên, khi xem những bức ảnh này, netizen lại bất ngờ soi lại một chi tiết đáng chú ý. Theo đó, khác với hình ảnh được chỉnh sửa kĩ càng trên trang Instagram cá nhân, ảnh của Ngọc Trinh tại sự kiện lại phơi bày rất nhiều khuyết điểm “chí mạng” của người đẹp sinh năm 1989.

Không chỉ gây thất vọng vì vòng 1 khiêm tốn “xập xệ”, “vòng eo 56” của cô nàng cũng “bốc hơi” không dấu vết, chỉ còn lại vòng 2 đầy mỡ thừa. Chưa kể ánh đèn flash và hiệu ứng tạo khối của make up đã vô tình để lộ cánh mũi to của người đẹp Trà Vinh, khiến cho tổng thể gương mặt không còn được thanh thoát và gọn gàng như những bức ảnh tự đăng.

Tuy nhiên, bù lại, làn da trắng sứ mịn màng là ưu điểm được thể hiện rõ khi Ngọc Trinh diện chiếc váy này. Với sắc đen nhã nhặn, cô không rơi vào tình trạng quá hở hang, phản cảm LHP Cannes năm đó người đẹp tham gia.