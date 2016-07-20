Nữ sinh bị tạt axít bỏng 75% mặt, hỏng một mắt lần đầu lộ diện sau 4 tháng phẫu thuật

Sau sự việc, dư luận lên án gay gắt kẻ thủ ác, đồng thời lên tiếng đòi công bằng cho nữ sinh 21 tuổi. Thay vì yếu đuối trước số phận, Tăng Hương đầy bản lĩnh, kiên quyết chiến đấu với nỗi đau tàn bạo của chất độc axít cùng với sự động viên, bên cạnh hỗ trợ của bạn bè, người thân...

Hoàng Tăng Thị Thu Hương (21 tuổi, sinh viên Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Miền Nam, quê Đắk Lắk) là nạn nhân lãnh hậu quả nghiêm trọng của chất hóa học axít do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vào tháng 3/2016, gây chấn động mạng. Hậu quả khiến 9X bị bỏng nặng độ 3 - 4, chiếm 75% diện tích khuôn mặt, bỏng giác mạc mắt trái dẫn đến bị mù. Mắt phải của cô bị tổn thương da mi...

Sau 4 tháng điều trị và phẫu thuật tại TP HCM, Tăng Hương đã xuất viện và chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân: "Hiện tại sức khoẻ của Hương đã ổn định và tiếp tục trở lại trường để học tập, nhiều bạn hỏi thăm Hương mà chưa kịp trả lời được. Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm và chia sẻ với Hương nhiều thông tin bổ ích".

Lần đầu sau sự cố 9X cũng đăng tải một hình ảnh lên mạng xã hội với dòng chia sẻ: "Mặc kệ...". Trong ảnh, Hương bịt khẩu trang, đeo kính... dường như cô chưa muốn lộ gương mặt sau 4 tháng điều trị. Tuy nhiên, tinh thần lạc quan của Hương khiến ai cũng thấy vui lòng nhất. Nữ sinh quê Đắk Lắk cũng là một tấm gương sáng về việc vượt qua khó khăn thay vì oán trách bản thân.

"Tôi vẫn không thể chịu được khi ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt mình nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tin và cầu nguyện rằng mình sẽ trải qua được tất cả mọi chuyện, giờ tôi chỉ hi vọng mắt trái của tôi sẽ bình phục để có thể đi học trở lại. Nếu gặp trường hợp như tôi thì hãy cứng rắn, tự tin và hãy tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..." - Tăng Hương từng viết trên trang cá nhân khi nằm trên giường bệnh.

Biết được câu chuyện buồn của Tăng Hương, các nhà hảo tâm chung tay đóng góp ủng hộ gia đình nữ sinh một phần chi phí để cô mau chóng bình phục và sớm trở về tiếp tục học tập.

Trong đó, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đã tặng Hương 30 triệu đồng tiền mặt và gói phẫu thuật thẩm mỹ trị giá 300 triệu đồng. Nghị lực của 9X cũng khiến nữ diễn viên "Truy sát" rơi lệ.