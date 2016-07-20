Nữ sinh bị tạt axít bỏng 75% mặt, hỏng một mắt lần đầu lộ diện sau 4 tháng phẫu thuật

Giải trí 20/07/2016 16:20

Bản lĩnh mạnh mẽ vượt qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của Tăng Hương được dư luận khâm phục.

Hoàng Tăng Thị Thu Hương (21 tuổi, sinh viên Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Miền Nam, quê Đắk Lắk) là nạn nhân lãnh hậu quả nghiêm trọng của chất hóa học axít do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vào tháng 3/2016, gây chấn động mạng. Hậu quả khiến 9X bị bỏng nặng độ 3 - 4, chiếm 75% diện tích khuôn mặt, bỏng giác mạc mắt trái dẫn đến bị mù. Mắt phải của cô bị tổn thương da mi... 

Sau sự việc, dư luận lên án gay gắt kẻ thủ ác, đồng thời lên tiếng đòi công bằng cho nữ sinh 21 tuổi. Thay vì yếu đuối trước số phận, Tăng Hương đầy bản lĩnh, kiên quyết chiến đấu với nỗi đau tàn bạo của chất độc axít cùng với sự động viên, bên cạnh hỗ trợ của bạn bè, người thân...

Sau 4 tháng điều trị và phẫu thuật tại TP HCM, Tăng Hương đã xuất viện và chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân: "Hiện tại sức khoẻ của Hương đã ổn định và tiếp tục trở lại trường để học tập, nhiều bạn hỏi thăm Hương mà chưa kịp trả lời được. Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm và chia sẻ với Hương nhiều thông tin bổ ích".

Nữ sinh bị tạt axít bỏng 75% mặt, hỏng một mắt lần đầu lộ diện sau 4 tháng phẫu thuật - Ảnh 1
Tăng Hương lần đầu chia sẻ ảnh trên trang cá nhân sau 4 tháng điều trị.

Nữ sinh bị tạt axít bỏng 75% mặt, hỏng một mắt lần đầu lộ diện sau 4 tháng phẫu thuật - Ảnh 2
Hương được mọi người ngưỡng mộ khi mạnh mẽ đối diện với tai nạn đầu đời.

Lần đầu sau sự cố 9X cũng đăng tải một hình ảnh lên mạng xã hội với dòng chia sẻ: "Mặc kệ...". Trong ảnh, Hương bịt khẩu trang, đeo kính... dường như cô chưa muốn lộ gương mặt sau 4 tháng điều trị. Tuy nhiên, tinh thần lạc quan của Hương khiến ai cũng thấy vui lòng nhất. Nữ sinh quê Đắk Lắk cũng là một tấm gương sáng về việc vượt qua khó khăn thay vì oán trách bản thân.

Nữ sinh bị tạt axít bỏng 75% mặt, hỏng một mắt lần đầu lộ diện sau 4 tháng phẫu thuật - Ảnh 3
Chân dung xinh đẹp của 9X khi còn khỏe mạnh...

Nữ sinh bị tạt axít bỏng 75% mặt, hỏng một mắt lần đầu lộ diện sau 4 tháng phẫu thuật - Ảnh 4
... bỗng chốc bị hủy hoại vì chất độc axít...

"Tôi vẫn không thể chịu được khi ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt mình nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tin và cầu nguyện rằng mình sẽ trải qua được tất cả mọi chuyện, giờ tôi chỉ hi vọng mắt trái của tôi sẽ bình phục để có thể đi học trở lại. Nếu gặp trường hợp như tôi thì hãy cứng rắn, tự tin và hãy tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..." - Tăng Hương từng viết trên trang cá nhân khi nằm trên giường bệnh.

Nữ sinh bị tạt axít bỏng 75% mặt, hỏng một mắt lần đầu lộ diện sau 4 tháng phẫu thuật - Ảnh 5
Diễn viên Trương Ngọc Ánh không kìm được cảm xúc khi nghe Hương tâm sự...

Biết được câu chuyện buồn của Tăng Hương, các nhà hảo tâm chung tay đóng góp ủng hộ gia đình nữ sinh một phần chi phí để cô mau chóng bình phục và sớm trở về tiếp tục học tập. 

Trong đó, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đã tặng Hương 30 triệu đồng tiền mặt và gói phẫu thuật thẩm mỹ trị giá 300 triệu đồng. Nghị lực của 9X cũng khiến nữ diễn viên "Truy sát" rơi lệ.

Khoảng 10h30 ngày 30/3, hai cô gái khoảng 19-20 tuổi điều khiển xe máy biển số tỉnh Bình Thuận lưu thông trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP HCM theo hướng ngã 5 Gò Vấp về cầu vượt Quang Trung thì bị hai thanh niên lạ mặt đuổi theo tạt axít khiến nạn nhân bị thương nặng nề nhất là Hoàng Tăng Thị Thu Hương (21 tuổi) - bỏng 75% mặt, hỏng 1 mắt. 

 

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