Những cuộc tình “bí ẩn” của Minh Hằng trước khi "chốt hạ" với bạn trai đại gia

Sau đó, nhiều ồn ào nổ ra, Tim đã bị Minh Hằng cũng như dư luận chỉ trích dữ dội vì phát ngôn gây ảnh hưởng tới hình ảnh của nữ ca sĩ sau khi chia tay. Để cứu lại pha "vạ miệng", Tim đã phải xin lỗi trước truyền thông. Gần một thập kỉ qua, cả hai rất hạn chế chạm mặt tại nhiều sự kiện và cũng không nhắc về nhau.

Minh Hằng từng chia sẻ rằng: “Hằng luôn muốn giữ hình ảnh của mình ở góc độ trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất bởi fan của Hằng là những khán giả tuổi teen. Và Hằng khẳng định là Hằng không bao giờ làm gì xấu để làm mất hình tượng của Hằng hết. Ngay cả scandal với Tim thì cũng không phải do Hằng tạo ra mà cái đó là do một người có học thức tạo ra. Do đó, Hằng đã không muốn đính chính và cũng không muốn nhắc lại ngày hôm nay nữa”. Về phía Tim, anh cảm thấy rất bứt rứt khi nói những chuyện nhạy cảm khiến mối quan hệ cả hai tan vỡ, đồng thời hy vọng có thể nối lại tình bạn với Minh Hằng.

2. Tin đồn hẹn hò với Tuấn Hưng

Trong số những bóng hồng dính líu đến Tuấn Hưng có cả Minh Hằng. Nam ca sĩ từng tiết lộ Minh Hằng chính là mẫu người phụ nữ lí tưởng có thể chiếm được trái tim mình trong bài phỏng vấn năm 2011 rằng: "Minh Hằng là một cô gái đẹp, thông minh, đáng yêu, vui tươi nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, gợi cảm".

Minh Hằng và Tuấn Hưng

3. Loạt ảnh "thân mật" cùng Quốc Trường

Vài tháng trước, mạng xã hội dậy sóng vì hình ảnh thân mật giữa Minh Hằng và Quốc Trường. Những khoảnh khắc này được chụp sau tiệc sinh nhật của Quốc Trường do chính Minh Hằng đứng ra tổ chức. Ngay sau đó, cả hai đã lên tiếng đính chính. Bộ đôi diễn viên khẳng định bức ảnh hai người ôm nhau là có thật. Tuy nhiên, đó chỉ là cái ôm thân thiết giữa những người bạn, ngoài ra không hề có chuyện đang ở mối quan hệ yêu đương như lời cư dân mạng đồn thổi.

Hiện, nữ diễn viên Bẫy Ngọt Ngào đang ở giai đoạn "tình yêu chín muồi" với bạn trai doanh nhân. Được biết, sau khi nhận lời cầu hôn của bạn trai, Bé Heo sẽ dự định tổ chức hôn lễ vào tháng 6 tới đây.