Những cuộc tình “bí ẩn” của Minh Hằng trước khi "chốt hạ" với bạn trai đại gia

Giải trí 16/03/2022 11:45

Sau nhiều năm 'lăn lộn' trong giới showbiz, người đẹp tài hoa Minh Hằng khó tránh vướng phải những tin đồn hẹn hò cùng với đồng nghiệp nam. Mới đây, Minh Hằng bất ngờ thông báo sẽ kết hôn vào tháng 6 cùng bạn trai đại gia hơn 10 tuổi sau 5 năm hẹn hò bí mật. Thông tin này khiến dân tình không khỏi xôn xao và bồi hồi nhớ lại con đường tình duyên của Minh Hằng lúc trước.

1. Mối tình sâu sắc với Tim

Nhờ vào sự kết hợp của ca khúc “Một vòng trái đất”, Minh Hằng và Tim đến với nhau, và có một mối tình rất sâu đậm. Thế nhưng, quen nhau chưa được bao lâu, cặp đôi đường ai nấy đi. Khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho cặp đôi, cũng bởi vì cả hai đã có những màn kết hợp hoàn hảo trên sân khấu.  

Những cuộc tình “bí ẩn” của Minh Hằng trước khi 'chốt hạ' với bạn trai đại gia - Ảnh 1

Tim và Minh Hằng từng vui vẻ khi bên nhau (Ảnh nguồn internet)

Sau đó, nhiều ồn ào nổ ra, Tim đã bị Minh Hằng cũng như dư luận chỉ trích dữ dội vì phát ngôn gây ảnh hưởng tới hình ảnh của nữ ca sĩ sau khi chia tay. Để cứu lại pha "vạ miệng", Tim đã phải xin lỗi trước truyền thông. Gần một thập kỉ qua, cả hai rất hạn chế chạm mặt tại nhiều sự kiện và cũng không nhắc về nhau.

Minh Hằng từng chia sẻ rằng: “Hằng luôn muốn giữ hình ảnh của mình ở góc độ trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất bởi fan của Hằng là những khán giả tuổi teen. Và Hằng khẳng định là Hằng không bao giờ làm gì xấu để làm mất hình tượng của Hằng hết. Ngay cả scandal với Tim thì cũng không phải do Hằng tạo ra mà cái đó là do một người có học thức tạo ra. Do đó, Hằng đã không muốn đính chính và cũng không muốn nhắc lại ngày hôm nay nữa”. Về phía Tim, anh cảm thấy rất bứt rứt khi nói những chuyện nhạy cảm khiến mối quan hệ cả hai tan vỡ, đồng thời hy vọng có thể nối lại tình bạn với Minh Hằng. 

2. Tin đồn hẹn hò với Tuấn Hưng

Trong số những bóng hồng dính líu đến Tuấn Hưng có cả Minh Hằng. Nam ca sĩ từng tiết lộ Minh Hằng chính là mẫu người phụ nữ lí tưởng có thể chiếm được trái tim mình trong bài phỏng vấn năm 2011 rằng: "Minh Hằng là một cô gái đẹp, thông minh, đáng yêu, vui tươi nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, gợi cảm".

Những cuộc tình “bí ẩn” của Minh Hằng trước khi 'chốt hạ' với bạn trai đại gia - Ảnh 2

Minh Hằng và Tuấn Hưng

3. Loạt ảnh "thân mật" cùng Quốc Trường

Vài tháng trước, mạng xã hội dậy sóng vì hình ảnh thân mật giữa Minh Hằng và Quốc Trường. Những khoảnh khắc này được chụp sau tiệc sinh nhật của Quốc Trường do chính Minh Hằng đứng ra tổ chức. Ngay sau đó, cả hai đã lên tiếng đính chính. Bộ đôi diễn viên khẳng định bức ảnh hai người ôm nhau là có thật. Tuy nhiên, đó chỉ là cái ôm thân thiết giữa những người bạn, ngoài ra không hề có chuyện đang ở mối quan hệ yêu đương như lời cư dân mạng đồn thổi.

Hiện, nữ diễn viên Bẫy Ngọt Ngào đang ở giai đoạn "tình yêu chín muồi" với bạn trai doanh nhân. Được biết, sau khi nhận lời cầu hôn của bạn trai, Bé Heo sẽ dự định tổ chức hôn lễ vào tháng 6 tới đây.

Những cuộc tình “bí ẩn” của Minh Hằng trước khi 'chốt hạ' với bạn trai đại gia - Ảnh 3

Khoảnh khắc thân mật giữa Minh Hằng và Quốc Tường (Ảnh nguồn internet)

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Gần đây, Ngô Thanh Vân, Minh Hằng, Phương Nga... nhận lời cầu hôn từ bạn trai. Họ đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ.

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