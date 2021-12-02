Nhật Kim Anh tiết lộ về gu đàn ông của mình, nói một câu bất ngờ về quan hệ với 'tình trẻ' tin đồn Titi

Giải trí 02/12/2021 10:01

Nhật Kim Anh cho biết bạn trai xung quanh mình rất nhiều, tuy nhiên nữ ca sĩ cũng không đặt nặng vấn đề tài sản của người yêu

Mối quan hệ giữa ca sỹ Nhật Kim Anh và cựu thành viên nhóm HKT vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của  công chúng. Mới đây, xuất hiện trong một chương trình giao lưu cùng với Elly Trần, Nhật Kim Anh đã có chia sẻ gây chú ý về cuộc sống riêng tư cũng như những tin đồn tình cảm.

Khi được hỏi về mối quan hệ với “bạn trai tin đồn” Titi (cựu thành viên nhóm nhạc HKT), Nhật Kim Anh bày tỏ sự bối rối: “Tại sao mọi người cứ nhất định phải là Titi mà không phải là một người khác?”. Giọng ca “Lâu đài cát” khẳng định cô luôn xem Titi như một người bạn, người em trong nghề. Ngoài việc giúp đỡ trong công việc, Titi cũng là cổ đông trong công ty nữ ca sĩ. Nhật Kim Anh cho rằng vì điều này, cả hai liên tục đi với nhau nên bị mọi người gán ghép. Nữ ca sĩ khẳng định: “Đối tượng của Nhật Kim Anh không phải là Ti. Mọi người “đẩy thuyền” thì mình vô cùng cảm ơn nhưng mà hạnh phúc là của mình nên mình sẽ là người lựa chọn”.

Nhật Kim Anh tiết lộ về gu đàn ông của mình, nói một câu bất ngờ về quan hệ với 'tình trẻ' tin đồn Titi - Ảnh 1

Đáng chú ý, Nhật Kim Anh cũng bật mí về gu đàn ông của mình: “Tôi chắc là khác và ngộ hơn những người con gái khác. Tiêu chí một người đàn ông trong mơ của mình là yêu thương gia đình, hiểu về Phật pháp và có tấm lòng từ bi bác ái, chung thủy”. Giọng ca 8X cho biết cô không quan trọng vẻ bề ngoài vì bản thân sống theo cảm xúc. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng không đặt nặng vấn đề tài sản của người yêu: “Bản thân tôi từ nhỏ tới lớn đã tự lập, tự làm ra tiền nên không quan trọng chuyện tài sản của người bên cạnh”.

Nhật Kim Anh tiết lộ về gu đàn ông của mình, nói một câu bất ngờ về quan hệ với 'tình trẻ' tin đồn Titi - Ảnh 2

Bên cạnh đó, giọng ca gốc Thanh Hóa tiết lộ cô vẫn chưa bước chân vào một mối quan hệ mới. Nhật Kim Anh cho biết bạn trai xung quanh mình rất nhiều, tuy nhiên để làm người yêu thì chưa có một ai. “Tôi cho rằng mình đã vấp ngã một lần rồi, và mình không muốn vấp ngã thêm một lần nào nữa nên cứ từ từ đã. Khi duyên nợ đến thì mình cản không kịp, chạy không thoát đâu”, nữ ca sĩ tâm sự.

Nhật Kim Anh tiết lộ về gu đàn ông của mình, nói một câu bất ngờ về quan hệ với 'tình trẻ' tin đồn Titi - Ảnh 3

Về phần mình, khi nhắc đến việc hay “dính như sam” với đàn chị, TiTi cho biết anh và nữ ca sĩ 8X cùng chung công ty nên việc hay xuất hiện bên nhau là điều dễ hiểu. Giọng ca “Nàng Kiều lỡ bước” chia sẻ thêm: “Nhờ có sự giúp đỡ của Nhật Kim Anh, tôi có lối suy nghĩ trưởng thành để tiếp tục làm nghề. Tôi xem cô ấy như một người chị, tuy nhiên về chuyện tình cảm cũng không thể nói trước được điều gì. Tất cả là do duyên số”.

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