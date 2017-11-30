Nhan sắc Như Quỳnh bị dân mạng đem ra 'mổ xẻ' khi trở về quê nhà sau hơn 20 năm xa cách

Giải trí 30/11/2017 15:25

Ca sĩ Như Quỳnh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi cho biết sẽ tổ chức liveshow đầu tiên tại Việt Nam sau hơn 20 năm định cư tại Mỹ. Ngay sau đó, nhiều cư dân mạng đã đem nhan sắc hiện tại của giọng ca “Người tình mùa đông” ra bàn tán.

Vừa trở lại quê hương sau hơn 20 năm bôn ba nơi xứ người, ca sĩ Như Quỳnh đã bị dân mạng “soi mói” về chuyện nhan sắc. Bên cạnh nhiều ý kiến chê bai, các fan ruột của nữ ca sĩ vẫn kiên quyết bảo vệ dù thần tượng. Họ cho biết, dù nhan sắc nữ ca sĩ có thế nào thì họ vẫn hâm mộ giọng hát tuyệt vời của cô.

Dù hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại suốt hơn 20 năm qua nhưng Như Quỳnh vẫn là cái tên được rất nhiều khán giả quê nhà chờ đón. Người hâm mộ yêu mến cô không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào, tình cảm mà còn bởi vẻ dịu dàng, đằm thắm của người con gái Việt.

Nhan sắc Như Quỳnh bị dân mạng đem ra 'mổ xẻ' khi trở về quê nhà sau hơn 20 năm xa cách - Ảnh 1
Như Quỳnh quyết định làm liveshow đầu tiên tại quê nhà sau hơn 20 năm sống trên đất Mỹ - Ảnh: Internet

Mới đây, khi xuất hiện tại liveshow của Tường Nguyên và Tường Khuê, Như Quỳnh được khán giả chào đón nồng nhiệt. Dù không còn trẻ trung như xưa nhưng ca sĩ 45 tuổi vẫn vô cùng quý phái, nền nã trong trang phục áo dài truyền thống cùng nụ cười rạng rỡ.

Sau khi hình ảnh mới của ca sĩ hải ngoại được truyền thông đăng tải, một số dân mạng lại tỏ ra thất vọng vì hiện tại thần tượng không đẹp hoàn hảo và lung linh như xưa. Tuy nhiên, đa số người hâm mộ lại bênh vực Như Quỳnh và cho rằng đây là lỗi trang điểm.

Nhan sắc Như Quỳnh bị dân mạng đem ra 'mổ xẻ' khi trở về quê nhà sau hơn 20 năm xa cách - Ảnh 2
Dù không còn thon gọn và xinh đẹp như xưa nhưng fan vẫn rất yêu quý giọng ca Người tình mùa đông - Ảnh: Thanh Niên

Nhan sắc Như Quỳnh bị dân mạng đem ra 'mổ xẻ' khi trở về quê nhà sau hơn 20 năm xa cách - Ảnh 3
Hình ảnh Như Quỳnh nhiều năm về trước - Ảnh: Internet

Nhan sắc Như Quỳnh bị dân mạng đem ra 'mổ xẻ' khi trở về quê nhà sau hơn 20 năm xa cách - Ảnh 4
Ngoài giọng hát, Như Quỳnh còn tạo ấn tượng nhờ nhan sắc xinh đẹp của mình - Ảnh: Internet

Như Quỳnh 'Người tình mùa đông' sẽ làm liveshow đầu tiên ở Việt Nam sau 20 năm sang Mỹ định cư

Như Quỳnh 'Người tình mùa đông' sẽ làm liveshow đầu tiên ở Việt Nam sau 20 năm sang Mỹ định cư

Đáp lại sự mong đợi bấy lâu của người hâm mộ, ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh sẽ chính thức tổ chức liveshow riêng đầu tiên ở Việt Nam vào ngày 26 - 27/1/2018.

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