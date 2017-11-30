Nhan sắc Như Quỳnh bị dân mạng đem ra 'mổ xẻ' khi trở về quê nhà sau hơn 20 năm xa cách

Ca sĩ Như Quỳnh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi cho biết sẽ tổ chức liveshow đầu tiên tại Việt Nam sau hơn 20 năm định cư tại Mỹ. Ngay sau đó, nhiều cư dân mạng đã đem nhan sắc hiện tại của giọng ca “Người tình mùa đông” ra bàn tán.
Vừa trở lại quê hương sau hơn 20 năm bôn ba nơi xứ người, ca sĩ Như Quỳnh đã bị dân mạng “soi mói” về chuyện nhan sắc. Bên cạnh nhiều ý kiến chê bai, các fan ruột của nữ ca sĩ vẫn kiên quyết bảo vệ dù thần tượng. Họ cho biết, dù nhan sắc nữ ca sĩ có thế nào thì họ vẫn hâm mộ giọng hát tuyệt vời của cô.
Dù hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại suốt hơn 20 năm qua nhưng Như Quỳnh vẫn là cái tên được rất nhiều khán giả quê nhà chờ đón. Người hâm mộ yêu mến cô không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào, tình cảm mà còn bởi vẻ dịu dàng, đằm thắm của người con gái Việt.
Mới đây, khi xuất hiện tại liveshow của Tường Nguyên và Tường Khuê, Như Quỳnh được khán giả chào đón nồng nhiệt. Dù không còn trẻ trung như xưa nhưng ca sĩ 45 tuổi vẫn vô cùng quý phái, nền nã trong trang phục áo dài truyền thống cùng nụ cười rạng rỡ.
Sau khi hình ảnh mới của ca sĩ hải ngoại được truyền thông đăng tải, một số dân mạng lại tỏ ra thất vọng vì hiện tại thần tượng không đẹp hoàn hảo và lung linh như xưa. Tuy nhiên, đa số người hâm mộ lại bênh vực Như Quỳnh và cho rằng đây là lỗi trang điểm.