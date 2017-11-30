Nhan sắc Như Quỳnh bị dân mạng đem ra 'mổ xẻ' khi trở về quê nhà sau hơn 20 năm xa cách

Vừa trở lại quê hương sau hơn 20 năm bôn ba nơi xứ người, ca sĩ Như Quỳnh đã bị dân mạng “soi mói” về chuyện nhan sắc. Bên cạnh nhiều ý kiến chê bai, các fan ruột của nữ ca sĩ vẫn kiên quyết bảo vệ dù thần tượng. Họ cho biết, dù nhan sắc nữ ca sĩ có thế nào thì họ vẫn hâm mộ giọng hát tuyệt vời của cô.

Dù hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại suốt hơn 20 năm qua nhưng Như Quỳnh vẫn là cái tên được rất nhiều khán giả quê nhà chờ đón. Người hâm mộ yêu mến cô không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào, tình cảm mà còn bởi vẻ dịu dàng, đằm thắm của người con gái Việt.