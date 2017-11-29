Như Quỳnh 'Người tình mùa đông' sẽ làm liveshow đầu tiên ở Việt Nam sau 20 năm sang Mỹ định cư

Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh năm 1970, tại Đông Hà (Quảng Trị). Khi Như Quỳnh tròn 1 tuổi thì theo bố mẹ vào Sài Gòn sinh sống. Nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng giọng hát trong trẻo, Như Quỳnh từng là thần tượng của rất nhiều em bé Việt Nam trong giai đoạn thập niên 80. Thời điểm đó, chị thường xuyên xuất hiện trong các băng video thiếu nhi và các chương trình văn nghệ dành cho học trò của Đài truyền hình TP.HCM.

Sau 20 năm sang Mỹ định cư, giọng ca Người tình mùa đông quyết định trở lại quê nhà trong một liveshow của riêng mình. Đây cũng là chương trình ca nhạc đầu tiên của nữ ca sĩ sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu tại Việt Nam, theo ngoisao.net.

Năm 1991, Như Quỳnh dự thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM và đoạt giải đặc biệt (trên cả giải nhất). Sau đó 2 năm, nữ ca sĩ bất ngờ sang Mỹ định cư cùng gia đình, bỏ lại nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Dù vậy, nhiều năm qua, Như Quỳnh vẫn là cái tên gây ấn tượng ở các sân khấu hải ngoại và trong nước.

Chia sẻ về lần tái xuất này, Như Quỳnh cho biết đó là niềm mong mỏi bấy lâu của mình giờ mới có cơ hội thực hiện. Trong suốt 20 năm sống xa quê, nữ ca sĩ luôn ấp ủ dự định một ngày nào đó sẽ được trở về để hát tặng những khán giả luôn yêu mến mình.

Dù đã lâu không xuất hiện nhưng Như Quỳnh vẫn được khán giả Việt Nam dành nhiều tình cảm quý mến. Cho đến tận bây giờ, vẫn có rất nhiều người gửi email, tin nhắn, thư tay cho Như Quỳnh để bày tỏ sự hâm mộ. Trân trọng những tình cảm đáng quý đó, nữ ca sĩ luôn chờ đợi một cơ hội để “trả nợ” khán giả quê hương.

Sau nhiều lần nuôi ý định nhưng không thành, Như Quỳnh đang rất nóng lòng chờ ngày được sống lại cảm xúc của 20 năm về trước. Đối với chị, đó là một món nợ ân tình mà mình luôn đau đáu suốt nhiều năm qua: “Một ngày nào đó Như Quỳnh nhất định sẽ trở về, đứng trên sân khấu và cảm tạ mọi người bằng tình yêu và tiếng hát của mình” - Như Quỳnh trải lòng.