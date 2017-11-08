Ngọc Trinh: 'Tôi mà thả thính thì đảm bảo đàn ông đều dính'

Giải trí 08/11/2017 13:43

Ngọc Trinh cho rằng cô có bí kíp siêu độc, nếu nhắm ai thì chỉ cần đúng một lần “thả thính” là đổ. Phát ngôn của 'Nữ hoàng nội y' ngay lập tức làm dậy sóng cộng đồng mạng.

Là người đẹp nổi tiếng với thân hình nóng bỏng cũng như những phát ngôn gây sốc, mới đây Ngọc Trinh lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa khi tự tin khẳng định bản thân sở hữu một loại “thính” mà chỉ cần thả ra là khiến người phải “say như điếu đổ”.

Sau cuộc tình ồn ào với tỷ phú Hoàng Kiều, Ngọc Trinh từng dính nghi án đang quen bạn trai trẻ sở hữu nhiều hình xăm độc đáo. Tuy nhiên, "Nữ hoàng nội y" bác bỏ thông tin trên, khẳng định hiện tại cô không yêu ai vì chưa tìm được đối tượng phù hợp. Dù lẻ bóng một mình nhưng Ngọc Trinh không có thời gian để buồn. Ngoài những lúc làm việc thì thời gian rảnh cô đều đi chơi, mua sắm và làm đẹp với bạn bè. 

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, người đẹp Trà Vinh khẳng định cô không hề sợ ế vì bản thân có tuyệt chiêu thả thính siêu đẳng. Nếu thích ai thì người đó khó mà thoát khỏi tay mình.

“Hiện tại, Trinh đang độc thân vui vẻ. Nhưng nếu tìm được đối tượng phù hợp, Trinh sẽ không ngại “thả thính” vì Trinh có bí kíp “thả thính” là dính" - Ngọc Trinh trả lời phỏng vấn trên Trí Thức Trẻ.

Lý giải về sự tự tin của bản thân, Ngọc Trinh khẳng định mình đẹp mọi lúc mọi nơi nên đây sẽ là yếu tố khiến đàn ông mê mẩn.

Như Trinh từng nói, Trinh rất sợ mình xấu. Trinh phải đẹp mọi lúc mọi nơi kể cả khi ngủ. Ngoài ra, Trinh còn tập gym, tập nhảy để giữ body săn chắc, có vòng eo nhỏ mà cũng tốt cho sức khoẻ nữa. Lúc nào cũng yêu bản thân, làm những gì mình thích, mua cái gì mình muốn, lúc nào cũng cười. Đàn ông yêu bằng mắt mà, kiểu gì cũng dính. À mà thả thính là cả nghệ thuật nha” - Ngọc Trinh bộc bạch.

Ngọc Trinh: 'Tôi mà thả thính thì đảm bảo đàn ông đều dính' - Ảnh 1
Ngọc Trinh luôn chăm chỉ làm đẹp để tỏa sáng mọi lúc, mọi nơi - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh: 'Tôi mà thả thính thì đảm bảo đàn ông đều dính' - Ảnh 2
Người đẹp Trà Vinh vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp sau khi chia tay tỷ phú Hoàng Kiều - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh: 'Tôi mà thả thính thì đảm bảo đàn ông đều dính' - Ảnh 3

Ngọc Trinh: 'Tôi mà thả thính thì đảm bảo đàn ông đều dính' - Ảnh 4
Ngọc Trinh luôn thu hút người đối diện bởi làn da trắng sứ - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh: 'Tôi mà thả thính thì đảm bảo đàn ông đều dính' - Ảnh 5
Ngọc Trinh tự tin rằng, nếu cô thích ai thì chỉ cần "thả thính là dính" - Ảnh: Internet

Bình thường mặc thiếu vải hết cỡ, 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đành phải câm nín khi bị nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời

Bình thường mặc thiếu vải hết cỡ, 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh đành phải câm nín khi bị nói thẳng mặt thế này ở ngoài đời

Bị mọi người nói thẳng mặt khi diện trang phục đời thường, Ngọc Trinh không nhịn được phải lên Facebook đăng dòng trạng thái gây choáng.

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