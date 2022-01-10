Ngọc Trinh lên đồ cắt xẻ sâu hoắm, tạo dáng quá bạo nhìn thôi cũng ngượng chín mặt

Giải trí 10/01/2022 14:22

Ngọc Trinh lại một lần nữa đốt mắt cộng đồng mạng trong bộ ảnh mới nhất.

Nhiều năm nay, Ngọc Trinh luôn là mỹ nhân khét tiếng nhất nhì Vbiz về độ hở bạo. Cô nàng cũng rất chịu chơi và thường xuyên tung ra những bộ ảnh với hàng ti tỉ phong cách khác nhau để cho khán giả thấy sự biến hóa đa dạng của mình. Trong đó, nội y có lẽ là trang phục được Ngọc Trinh ưa chuộng nhất.

Vào sáng ngày 10/1, trên Instagram cá nhân, Ngọc Trinh lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng phải đau mắt khi tung ra bộ ảnh mới siêu nóng bỏng. Trong ảnh, chân dài gốc Trà Vinh diện bikini phối cùng tất lưới và blazer trông cực sexy.

Diện đồ cắt xẻ sâu hoắm chưa "đã cái nư", bạn thân Vũ Khắc Tiệp còn mạnh dạn tạo ra hàng loạt dáng chụp táo bạo chưa từng thấy khiến ai nấy xem xong cũng ngượng chín mặt và lo lắng vì sợ cô nàng lộ hàng. Song song đó, thần thái và nhan sắc của Ngọc Trinh trong bộ ảnh này cũng được khen ngợi vì rất ấn tượng.

Ngọc Trinh lên đồ cắt xẻ sâu hoắm, tạo dáng quá bạo nhìn thôi cũng ngượng chín mặt - Ảnh 1 

Ngọc Trinh lên đồ cắt xẻ sâu hoắm, tạo dáng quá bạo nhìn thôi cũng ngượng chín mặt - Ảnh 2

Bộ ảnh mới mặc cũng như không của Ngọc Trinh khiến ai nấy đỏ mặt

Ngọc Trinh lên đồ cắt xẻ sâu hoắm, tạo dáng quá bạo nhìn thôi cũng ngượng chín mặt - Ảnh 3
Ngọc Trinh lên đồ cắt xẻ sâu hoắm, tạo dáng quá bạo nhìn thôi cũng ngượng chín mặt - Ảnh 4

Ngọc Trinh lên đồ cắt xẻ sâu hoắm, tạo dáng quá bạo nhìn thôi cũng ngượng chín mặt - Ảnh 5

"Nữ hoàng nội y" gây choáng vì kiểu tạo dáng gợi tình 

Trước đó, cô nàng cũng từng tung ra bộ ảnh khoe vòng 3 "nét căng" xứng danh nữ hoàng nội y. Không biết trong thời gian sắp tới, Ngọc Trinh sẽ còn làm dân tình đau mắt thêm bao nhiêu lần nữa đây!

Liên tục chụp ảnh phản cảm, bị nhắc nhở nhưng Ngọc Trinh lại trả lời tỉnh bơ: "Có bị chửi không cũng mặc kệ thôi các bạn"

Liên tục chụp ảnh phản cảm, bị nhắc nhở nhưng Ngọc Trinh lại trả lời tỉnh bơ: "Có bị chửi không cũng mặc kệ thôi các bạn"

Chứng minh sự chịu chơi của mình, Ngọc Trinh thực hiện luôn bộ ảnh nội y trên đường phố và bỏ ngoài tai việc bị cư dân mạng “chửi” vì phản cảm.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y #Ngọc Trinh Sao Việt

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