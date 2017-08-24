Nghệ sĩ Thành Lộc lên tiếng ủng hộ Bolero: 'Nhạc giao hưởng có trước Bolero lâu lắm luôn, vậy giờ nghe nhạc giao hưởng có thụt lùi không?'

Giải trí 24/08/2017 15:58

Giữa tâm điểm liên quan chuyện dòng nhạc Bolero đang gây nên nhiều tranh cãi, Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cũng góp tiếng nói của mình để ủng hộ những ca sĩ đang theo đuổi dòng nhạc này.

Sau khi "Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng tranh cãi về phát ngôn của Tùng Dương liên quan dòng nhạc Bolero, khi cho rằng “khán giả nghe Bolero là thụt lùi”, đến lượt Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Thành Lộc cũng bày tỏ sự thắc mắc về nhận định của nam ca sĩ này.

“Nhạc giao hưởng có trước Bolero lâu lắm luôn, vậy giờ nghe nhạc giao hưởng có thụt lùi không ta?” - NSƯT Thành Lộc đặt một câu hỏi trên trang cá nhân như để thăm dò ý kiến của khán giả.

Trước câu hỏi của Thành Lộc, rất nhiều fan hâm mộ đã đưa ra câu trả lời của mình và hầu hết đều ủng hộ Bolero. Trong khi nhạc giao hưởng ra đời từ những năm 30 thế kỷ 18 thì Bolero lại chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam từ khoảng thập niên 1950 trở lại đây. Theo như logic này thì nếu cho rằng nghe Bolero là thụt lùi thì hầu hết khán giả trung niên ở Việt Nam vẫn đang nghe nhạc giao hưởng mỗi ngày đều đã thụt lùi hết cả rồi.

Nghệ sĩ Thành Lộc lên tiếng ủng hộ Bolero: 'Nhạc giao hưởng có trước Bolero lâu lắm luôn, vậy giờ nghe nhạc giao hưởng có thụt lùi không?' - Ảnh 1
NSƯT đặt một câu hỏi hài hước cho fan trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Người hâm mộ cũng bày tỏ sự đồng tình với NSƯT Thành Lộc, rằng Bolero không phải là dòng nhạc ra đời đầu tiên, mà bên cạnh đó còn nhiều dòng nhạc khác ra đời trước và vẫn tồn tại song song với nhạc đương đại như nhạc giao hưởng, nhạc tiền chiến, nhạc cách mạng, nhạc cổ điển. Thậm chí, Bolero còn là dòng nhạc chiếm số đông khán giả thì cớ làm sao nhiều người lại không ủng hộ phát triển dòng nhạc này?

Có chăng, vì thời gian gần đây Bolero nổi lên như một trào lưu thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả nên mới khiến cho những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc khác cảm thấy khó chịu như vậy.

Hình như chưa bao giờ, Bolero lại có sức ảnh hưởng lớn như thời điểm này, khi mà những bản nhạc tưởng như đã từng đi vào dĩ vãng nay lại bùng phát lên ở khắp mọi nơi. Hàng loạt chương trình truyền hình đưa nhạc Bolero ra để tổ chức các cuộc thi lớn nhỏ. Khán giả già trẻ lớn bé đều ngân nga những câu hát trong một ca khúc Bolero nào đó mà họ vừa được nghe, bằng những cảm xúc rất thật.

Nghệ sĩ Thành Lộc lên tiếng ủng hộ Bolero: 'Nhạc giao hưởng có trước Bolero lâu lắm luôn, vậy giờ nghe nhạc giao hưởng có thụt lùi không?' - Ảnh 2
NSƯT Thành Lộc hóa thân thành nhân vật Cám trong một vở diễn mới đây - Ảnh: FBNV

Nhiều khán giả nhận định, Bolero là dòng nhạc hiếm hoi không kén người hát, vì vậy dù không biết hát hoặc không yêu ca hát họ vẫn thuộc làu làu nhiều ca khúc để thi thoảng lại ngân nga vài câu cho cuộc sống có thêm thi vị.

Bolero còn được yêu mến là vì là dòng nhạc có thể chạm đến trái tim người nghe bằng những ca từ rất đẹp về tình yêu   Nhiều người chia sẻ, họ nghẹ Bolero vì tìm thấy bản thân mình ở trong các ca từ, nơi mà cuộc sống trở nên chậm lại và những đổ vỡ của tình yêu trở thành một cái gì đó rất đáng được nâng niu.

Ngoài ra, Bolero còn là công cụ mưu sinh của những người tật nguyền, những cô bé, câu bé mồ côi. Chỉ cần họ có giọng hát thì dù mù cả đôi mắt họ vẫn có thể nhờ đến Bolero để kiếm sống.

 “Ủng hộ Bolero, tôi yêu quý dòng nhạc này và làm ơn đừng để nó lụi tàn” - Một khán giả trung niên bộc bạch dưới bài chia sẻ của NSƯT Thành Lộc.

Tùng Dương chê bai dòng nhạc Bolero, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ đáp trả mà còn ẩn ý đá xéo anti-fan

Tùng Dương chê bai dòng nhạc Bolero, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ đáp trả mà còn ẩn ý đá xéo anti-fan

Không chỉ bức xúc dùng những từ ngữ khá nặng nề để đáp trả lại khi Tùng Dương chê bai dòng nhạc Bolero trước đó, "Ông hoàng nhạc Việt" cũng ám chỉ luôn cả những anti-fan thường xuyên dè bỉu anh và qua đó khẳng định vị trí quyền lực khó xoay chuyển của mình trong làng nhạc Việt.

Xem thêm
Từ khóa:   Tùng Dương Đàm Vĩnh Hưng Dòng nhạc Bolero NSƯT Thành Lộc nhạc giao hưởng

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 18 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 18 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 18 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ