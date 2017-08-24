“Nhạc giao hưởng có trước Bolero lâu lắm luôn, vậy giờ nghe nhạc giao hưởng có thụt lùi không ta?” - NSƯT Thành Lộc đặt một câu hỏi trên trang cá nhân như để thăm dò ý kiến của khán giả.

Sau khi "Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng tranh cãi về phát ngôn của Tùng Dương liên quan dòng nhạc Bolero, khi cho rằng “khán giả nghe Bolero là thụt lùi”, đến lượt Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Thành Lộc cũng bày tỏ sự thắc mắc về nhận định của nam ca sĩ này.

Trước câu hỏi của Thành Lộc, rất nhiều fan hâm mộ đã đưa ra câu trả lời của mình và hầu hết đều ủng hộ Bolero. Trong khi nhạc giao hưởng ra đời từ những năm 30 thế kỷ 18 thì Bolero lại chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam từ khoảng thập niên 1950 trở lại đây. Theo như logic này thì nếu cho rằng nghe Bolero là thụt lùi thì hầu hết khán giả trung niên ở Việt Nam vẫn đang nghe nhạc giao hưởng mỗi ngày đều đã thụt lùi hết cả rồi.

Người hâm mộ cũng bày tỏ sự đồng tình với NSƯT Thành Lộc, rằng Bolero không phải là dòng nhạc ra đời đầu tiên, mà bên cạnh đó còn nhiều dòng nhạc khác ra đời trước và vẫn tồn tại song song với nhạc đương đại như nhạc giao hưởng, nhạc tiền chiến, nhạc cách mạng, nhạc cổ điển. Thậm chí, Bolero còn là dòng nhạc chiếm số đông khán giả thì cớ làm sao nhiều người lại không ủng hộ phát triển dòng nhạc này?

Có chăng, vì thời gian gần đây Bolero nổi lên như một trào lưu thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả nên mới khiến cho những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc khác cảm thấy khó chịu như vậy.

Hình như chưa bao giờ, Bolero lại có sức ảnh hưởng lớn như thời điểm này, khi mà những bản nhạc tưởng như đã từng đi vào dĩ vãng nay lại bùng phát lên ở khắp mọi nơi. Hàng loạt chương trình truyền hình đưa nhạc Bolero ra để tổ chức các cuộc thi lớn nhỏ. Khán giả già trẻ lớn bé đều ngân nga những câu hát trong một ca khúc Bolero nào đó mà họ vừa được nghe, bằng những cảm xúc rất thật.

Nhiều khán giả nhận định, Bolero là dòng nhạc hiếm hoi không kén người hát, vì vậy dù không biết hát hoặc không yêu ca hát họ vẫn thuộc làu làu nhiều ca khúc để thi thoảng lại ngân nga vài câu cho cuộc sống có thêm thi vị.

Bolero còn được yêu mến là vì là dòng nhạc có thể chạm đến trái tim người nghe bằng những ca từ rất đẹp về tình yêu Nhiều người chia sẻ, họ nghẹ Bolero vì tìm thấy bản thân mình ở trong các ca từ, nơi mà cuộc sống trở nên chậm lại và những đổ vỡ của tình yêu trở thành một cái gì đó rất đáng được nâng niu.

Ngoài ra, Bolero còn là công cụ mưu sinh của những người tật nguyền, những cô bé, câu bé mồ côi. Chỉ cần họ có giọng hát thì dù mù cả đôi mắt họ vẫn có thể nhờ đến Bolero để kiếm sống.

“Ủng hộ Bolero, tôi yêu quý dòng nhạc này và làm ơn đừng để nó lụi tàn” - Một khán giả trung niên bộc bạch dưới bài chia sẻ của NSƯT Thành Lộc.