Nghệ sĩ Thái Thị Liên - một trong số nữ danh cầm đầu tiên của Việt Nam, mẹ nghệ sĩ Đặng Thái Sơn - qua đời ngày 31/1, thọ 105 tuổi.

Theo thông tin từ GS. TS. NGND. Trần Thu Hà - con gái nghệ sĩ piano, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên - cho biết bà qua đời lúc 9h sáng mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão, tại nhà riêng ở Hà Nội. Nghệ sĩ Thái Thị Liên qua đời do tuổi cao sức yếu. Con trai bà - nghệ sĩ Đặng Thái Sơn từ Hàn Quốc về nước tối cùng ngày. Giáo sư Trần Thu Hà cho biết bà Thái Thị Liên ra đi thanh thản. Những ngày cuối đời, bà được sống quây quần bên con cháu. Lễ viếng nghệ sĩ Thái Thị Liên được tổ chức lúc 7h30 ngày 4/2, tức 14 tháng Giêng tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Danh cầm Đặng Thái Sơn bên bà Thái Thị Liên. ẢNh: Internet Nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên sinh năm 1918. Bà cùng với chị gái Thái Thị Lang là hai người đầu tiên học piano chuyên nghiệp ở Việt Nam. Bà bắt đầu học piano từ năm 4 tuổi và đến 16 tuổi có buổi công diễn đầu tiên. Năm 1946, bà thi đỗ Nhạc viện Paris và bắt đầu tới Pháp du học. Trong thời gian ở Pháp, bà Thái Thị Liên gặp gỡ, sau đó kết hôn với ông Trần Ngọc Danh. Sau này, bà theo chồng tới Praha (Tiệp Khắc cũ) để sinh sống. Bà tiếp tục theo học âm nhạc tại đây. Năm 1951, bà cùng chồng về nước. Không lâu sau, chồng bà qua đời. Bà một mình chăm sóc hai người con là kiến trúc sư Trần Thanh Bình và NGND Trần Thu Hà. Sau này, bà tái hôn với nhạc sĩ Đặng Đình Hưng và sinh thêm một người con trai là nghệ sĩ Đặng Thái Sơn.

Nghệ sĩ Thái Thị Liên được đánh giá là một nhà sư phạm dương cầm xuất sắc. Bà là giảng viên piano đầu tiên của trường âm nhạc Việt Nam. Bà cũng là một trong những người sáng lập Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nghệ sĩ Thái Thị Liên (phải) bên học trò, năm 2020. Ảnh: VTV Không chỉ truyền đam mê âm nhạc, bà cũng giảng dạy cho hai con là NGND Trần Thu Hà và NSND Đặng Thái Sơn thành tài. Trong đó, NSND Đặng Thái Sơn là người Việt đầu tiên đoạt giải F.Chopin năm 1980. Bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Nhiều học sinh theo học bà Thái Thị Liên bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng tới người thầy đã dìu dắt họ. Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn từng cho biết bà Thái Thị Liên vừa là mẹ cũng là người thầy có công lớn giúp anh đi tới thành công. Theo nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, bà Thái Thị Liên đam mê và cũng nghiêm túc trong việc giảng dạy âm nhạc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-si-piano-thai-thi-lien-qua-oi-o-tuoi-106-551164.html