Ngân Khánh lộ ảnh hiếm hoi tình tứ bên cạnh chồng đại gia sau thời gian du học

Giải trí 11/12/2017 17:01

Lần hiếm hoi xuất hiện cùng chồng đại gia tại Việt Nam sau thời gian du học, Ngân Khánh lại diện trang phục như thế này đây.

Mới đây, diễn viên Ngân Khánh và chồng đại gia cùng nhau đi dạo trong không gian một lễ hội ẩm thực tổ chức tại TP.HCM. Cả hai vợ chồng diện trang phục đơn giản, thậm chí nữ diễn còn tự tin để mặt mộc tươi cười bên cạnh "nửa kia".

Ngân Khánh lộ ảnh hiếm hoi tình tứ bên cạnh chồng đại gia sau thời gian du học - Ảnh 1
Ngân Khánh diện trang phục vô cùng đơn giản, tươi cười dạo phố cùng ông xã sau một thời gian xa nhau vì việc học - Ảnh: Internet

Ngân Khánh lộ ảnh hiếm hoi tình tứ bên cạnh chồng đại gia sau thời gian du học - Ảnh 2
Đại gia Thiếu Quân hạnh phúc ôm eo vợ và cùng nhau trò chuyện vui vẻ - Ảnh: Internet

Ngân Khánh lộ ảnh hiếm hoi tình tứ bên cạnh chồng đại gia sau thời gian du học - Ảnh 3
Khoảnh khắc tình cảm và giản dị của hai vợ chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Vào năm 2015, dù đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Ngân Khánh bất ngờ tuyên bố rút khỏi làng giải trí và kết hôn cùng doanh nhân Thiếu Quân. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên Nhà có 5 nàng tiên quyết định sang Singapore để theo đuổi chuyên ngành sản xuất phim điện ảnh.

Ngân Khánh lộ ảnh hiếm hoi tình tứ bên cạnh chồng đại gia sau thời gian du học - Ảnh 4
Ngân Khánh bất ngờ kết hôn và rút khỏi showbiz làm nhiều khán giả tiếc nuối - Ảnh: Internet

Thi thoảng, Ngân Khánh quay về nước vào những ngày nghỉ để thăm gia đình và ông xã. Ngày 8/8 vừa qua, Ngân Khánh bất ngờ xuất hiện tại lễ cưới của nữ diễn viên Lê Phương ở Trà Vinh.

Ngân Khánh lộ ảnh hiếm hoi tình tứ bên cạnh chồng đại gia sau thời gian du học - Ảnh 5
Dù bận học tập ở nước ngoài, Ngân Khánh vẫn tranh thủ đến chung vui trong ngày cưới của bạn thân - diễn viên Lê Phương. Ảnh: Internet

Ngân Khánh lộ ảnh hiếm hoi tình tứ bên cạnh chồng đại gia sau thời gian du học - Ảnh 6
Nữ diễn viên sinh năm 1985 từng chia sẻ sau khi hoàn thành việc học, cô sẽ trở lại nghệ thuật với vai trò hoàn toàn mới - Ảnh: Yan

Ngân Khánh lộ ảnh hiếm hoi tình tứ bên cạnh chồng đại gia sau thời gian du học - Ảnh 7
Chồng Ngân Khánh tên đầy đủ là Đỗ Thiếu Quân, hiện đang làm việc trong ngành tài chính ngân hàng. Anh được nhận định như một đại gia rất giàu có trong làng tài chính Việt Nam - Ảnh: Internet

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Điểm lại 5 bộ phim điện ảnh ghi dấu ấn của "ngọc nữ" Ngân Khánh

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