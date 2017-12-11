Ngân Khánh lộ ảnh hiếm hoi tình tứ bên cạnh chồng đại gia sau thời gian du học

Lần hiếm hoi xuất hiện cùng chồng đại gia tại Việt Nam sau thời gian du học, Ngân Khánh lại diện trang phục như thế này đây.

Mới đây, diễn viên Ngân Khánh và chồng đại gia cùng nhau đi dạo trong không gian một lễ hội ẩm thực tổ chức tại TP.HCM. Cả hai vợ chồng diện trang phục đơn giản, thậm chí nữ diễn còn tự tin để mặt mộc tươi cười bên cạnh "nửa kia".

Vào năm 2015, dù đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Ngân Khánh bất ngờ tuyên bố rút khỏi làng giải trí và kết hôn cùng doanh nhân Thiếu Quân. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên Nhà có 5 nàng tiên quyết định sang Singapore để theo đuổi chuyên ngành sản xuất phim điện ảnh.

Thi thoảng, Ngân Khánh quay về nước vào những ngày nghỉ để thăm gia đình và ông xã. Ngày 8/8 vừa qua, Ngân Khánh bất ngờ xuất hiện tại lễ cưới của nữ diễn viên Lê Phương ở Trà Vinh.

Điểm lại 5 bộ phim điện ảnh ghi dấu ấn của "ngọc nữ" Ngân Khánh Bên cạnh các bộ phim truyền hình đình đám như Mây trắng ngang trời, Tường Vy cánh mỏng... cùng điểm lại 5 bộ phim điện ảnh ghi dấu ấn của Ngân Khánh trên màn ảnh rộng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngan-khanh-lo-anh-hiem-hoi-tinh-tu-ben-canh-chong-dai-gia-sau-thoi-gian-du-hoc-261005.html