Nàng Á hậu đình đám Vbiz một thời từng bị chồng bạo hành 2 lần/tuần, mặt mũi bầm dập không nhận ra

Giải trí 01/12/2021 14:07

Dương Yến Ngọc công khai loạt ảnh tố bị chồng hành hung dã man khi chung sống vào năm 2015 khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Thông tin siêu mẫu Khả Trang tố bị chồng bạo hành từ lúc bầu bí đến khi ở cữ, đến thân tàn ma dại rầm rộ 2 ngày qua đã khiến người hâm mộ xót xa, thương cảm. Đặc biệt, đây không phải là lần đầu người ta nghe nói đến vụ người đẹp, siêu mẫu showbiz Việt bị chồng bao hành nữa. Trước đó, đã có không ít vụ bạo hành trong gia đình người nổi tiếng khiến dân tình sốc lên sốc xuống. Điển hình phải nhắc đến câu chuyện của nàng cựu Á hậu Vbiz đình đám Dương Yến Ngọc. 

Nàng Á hậu đình đám Vbiz một thời từng bị chồng bạo hành 2 lần/tuần, mặt mũi bầm dập không nhận ra - Ảnh 1

Theo đó, vào năm 2015, Dương Yến Ngọc gây bất ngờ khi chia sẻ việc mình bị chồng hành hung trong suốt thời gian chung sống, thậm chí, công an khu vực còn đến tận nhà để can thiệp xử lý.

Dương Yến Ngọc cho hay cô bị chồng đánh đập từ sau khi sinh con được 2 tháng, còn chịu nhiều trận đòn roi vì ghen tuông trong suốt nhiều năm. Nhưng vì thương con và sợ điều tiếng dư luận nên Dương Yến Ngọc phải im lặng chịu đựng.

Nàng Á hậu đình đám Vbiz một thời từng bị chồng bạo hành 2 lần/tuần, mặt mũi bầm dập không nhận ra - Ảnh 2Nàng Á hậu đình đám Vbiz một thời từng bị chồng bạo hành 2 lần/tuần, mặt mũi bầm dập không nhận ra - Ảnh 3

Dương Yến Ngọc công khai hình ảnh các vết thương bầm rập trên cơ thể sau khi bị chồng bạo hành. 

Nàng Á hậu tiết lộ một tuần cô bị chồng đánh 2 lần, mỗi lần kéo dài 3-4 tiếng gây ra những chấn thương nghiêm trọng từ thể xác đến tinh thần. Vì không thể chịu đựng được những trận đòn roi, cô quyết định ly hôn chồng cũ. Thế nhưng sau khi ly hôn, cô quay lại để dọn dẹp đồ đạc và thăm con thì tiếp tục bị chồng cũ bạo hành, đánh đập không nương tay.

"Anh về nhà lúc tôi vừa đến thăm con trai. Anh đánh tôi khủng khiếp và vượt quá sức chịu đựng của tôi cũng như sự chứng kiến của tất cả mọi người. Phần miệng của tôi bị thương tích khiến tôi không thể tiếp tục đóng những phân cảnh trong bộ phim Những Ngọn Nến Trong Đêm. Anh yêu cầu tôi từ nay về sau không được thăm bé Gà nếu còn về thăm sẽ giết tôi", Dương Yến Ngọc chia sẻ. 

Dù chồng cũ của cô lên tiếng phủ nhận hoàn toàn sự việc kể trên nhìn những vết tích để lại trên cơ thể cô khán giả đã không khỏi xót xa.

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