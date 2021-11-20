Midu khiến dân tình "xỉu ngang" khi cầm cả xấp sổ đỏ trên tay, đại gia thế này thì ai với kịp

Giải trí 20/11/2021 07:10

Khối tài sản khủng ở tuổi 31 của Midu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây trên trang cá nhân, Midu đã khiến cõi mạng bất ngờ khi khoe loạt ảnh mới, điều gây choáng nhất chính là sấp sổ đỏ dày cộp trên tay. 

Midu khiến dân tình 'xỉu ngang' khi cầm cả xấp sổ đỏ trên tay, đại gia thế này thì ai với kịp - Ảnh 1

Người đẹp sở hữu nhiều bất động sản khiến dân mạng ngưỡng mộ.

Kèm với hình ảnh cô nàng cho biết: "Ngày đẹp trao yêu thương. Hôm nay ngày tốt đẹp trời, mình đích thân đi trao sổ cho những khách ở gần. Mọi người ủng hộ nên Du muốn tạo niềm vui một chút cho mọi người.

Khách mua đất của Du đúng là không cần làm gì hết, chỉ cần ở nhà đợi cầm sổ mang tên mình thôi. Nhìn mọi người hạnh phúc, Du cũng thấy vui.

Đừng ai nghĩ đại gia mới có tiền mua đất nha. Đất của Du rẻ nên khách mua đất của mình đa phần là người trẻ tự lập, những phụ nữ tự cường hoặc các gia đình trẻ hạnh phúc mua làm của để dành cho mai sau".

Chia sẻ của nữ diễn viên đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đa phần bày tỏ ngưỡng mộ trước sự giỏi giang, giàu có của nàng hot girl Sài thành. Được biết, trước đó người đẹp Vbiz từng tiết lộ bán "sương sương" luôn một lúc 21 lô đất trong một buổi tối. Điều này càng khẳng định cô nàng thực sự là một đại gia ngầm giàu có, giỏi giang của showbiz.

Midu khiến dân tình 'xỉu ngang' khi cầm cả xấp sổ đỏ trên tay, đại gia thế này thì ai với kịp - Ảnh 2

Không chỉ là một nữ diễn viên tài năng, Midu còn là một nhà đầu tư bất động sản "không phải dạng vừa". Nữ diễn viên 8x là tay chơi bất động sản, có khối tài sản khủng ở tuổi 31. Nhiều người còn cho rằng, chính vì quá giỏi giang và thành đạt nên đến giờ vẫn chưa có chàng trai nào dám mở lòng với cô.

Dân mạng 'phát hoảng' khi nhìn đôi chân đầy khuyết điểm của 'thần tiên tỷ tỷ' Midu

Dân mạng 'phát hoảng' khi nhìn đôi chân đầy khuyết điểm của 'thần tiên tỷ tỷ' Midu

Trong bức ảnh chụp vội của "team qua đường", Midu để lộ đôi chân không đẹp như nhiều người nghĩ.

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Từ khóa:   Midu Midu nhan sắc đại gia bất động sản Midu

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