MC Thành Trung bức xúc ‘tố’ vợ trên mạng xã hội: Giữ túi còn chặt hơn cả… giữ chồng

Giải trí 25/09/2017 14:04

MC Thành Trung nổi tiếng là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm riêng tư. Song, mới đây, nam MC lại khiến dân mạng ngỡ ngàng khi bất ngờ “tố” bà xã giữ túi còn chặt hơn… giữ chồng.

Vì đặc thù công việc nên Thành Trung thường không ở nhà và phải đi công tác xa nhiều ngày. Tuy nhiên, mới đây, nam MC đã dẹp bỏ công việc sang một bên cùng vợ Ngọc Hương có ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc bên nhau.

Cặp đôi đã dành cho nhau trọn vẹn ngày cuối tuần để dạo phố, mua sắm, thư giãn. Đặc biệt, nam MC còn hóm hỉnh chọc ghẹo bà xã. Thành Trung cho rằng bà xã Ngọc Hương giữ túi còn chặt hơn cả giữ chồng.

Thành Trung vui vẻ chia sẻ trên trang facebook cá nhân đoạn hội thoại giữa anh và vợ: "Anh và túi, em yêu ai hơn?/ Tất nhiên là em yêu anh hơn/ Vậy sao đi ra ngoài anh thấy em ôm túi còn chặt hơn ôm anh/ À, bởi vì nếu anh có đi đâu thì vẫn về với em, còn túi mà đã bị giật thì không bao giờ quay lại”.

MC Thành Trung bức xúc ‘tố’ vợ trên mạng xã hội: Giữ túi còn chặt hơn cả… giữ chồng - Ảnh 1
Trên trang Facebook cá nhân, Thành Trung chia sẻ ảnh đi chơi cùng bà xã kèm đoạn hội thoại khá hài hước - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Ngọc Hương còn gây sốc khi tuyên bố nếu ông xã đi đâu không về, cô sẽ chặt chân anh: “Chồng: ok ok... mà sao em nghĩ là anh đi đâu rồi cũng sẽ về với em? Vợ: nếu không như thế... Em sẽ... em sẽ…"Chặt Chân Anh". 

Nam MC đuối lý chịu thua vợ “thôi thôi... để chân anh còn có cái chạy về với em”.

MC Thành Trung bức xúc ‘tố’ vợ trên mạng xã hội: Giữ túi còn chặt hơn cả… giữ chồng - Ảnh 2
Thành Trung trêu chọc bà xã Ngọc Hương giữ túi chặt hơn giữ chồng - Ảnh: Internet

MC Thành Trung bức xúc ‘tố’ vợ trên mạng xã hội: Giữ túi còn chặt hơn cả… giữ chồng - Ảnh 3
Nhiều fan tỏ ra hứng thú và bình luận bên dưới bài viết của nam MC - Ảnh: Internet

MC Thành Trung bức xúc ‘tố’ vợ trên mạng xã hội: Giữ túi còn chặt hơn cả… giữ chồng - Ảnh 4
Ngoài ra, nam MC còn hạnh phúc khoe ảnh bên cạnh vợ... - Ảnh: Internet

MC Thành Trung bức xúc ‘tố’ vợ trên mạng xã hội: Giữ túi còn chặt hơn cả… giữ chồng - Ảnh 5
... Cả hai thân mật khi đứng cạnh nhau - Ảnh: Internet

Công Lý và bạn gái mới dự tiệc cưới MC Thành Trung

Công Lý và bạn gái mới dự tiệc cưới MC Thành Trung

Ngoài Công Lý, nhiều sao Việt như Thảo Vân, Vân Dung, Xuân Bắc, Tự Long, Khắc Việt... cũng đến chung vui và chúc phúc cho vợ chồng Thành Trung.

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