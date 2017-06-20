Maya tự tin khoe ngực 'giọt nước' sau dao kéo

Giải trí 20/06/2017 15:02

22 ngày sau khi đụng đến dao kéo, ca sĩ Maya đã tự tin khoe nhan sắc hiện tại.

Cuối tháng 5/2017, Maya khiến công chúng được một phen sửng sốt khi công khai hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Ngoài việc can thiệp dao kéo trên gương mặt, cô còn phẫu thuật nâng ngực để cải thiện vòng một bị chảy xệ sau sinh. Theo nguồn tin riêng, toàn bộ các phẫu thuật thẩm mỹ của Maya lên đến 600 triệu đồng.

Không như nhiều nghệ sĩ thường giấu kín chuyện dao kéo để chỉnh sửa nhan sắc, Maya rất thẳng thắn tự tin chia sẻ quá trình "tút tát" nhan sắc của mình. Sau gần 1 tháng công khai phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt Maya đã bớt sưng và trở nên xinh đẹp, trẻ trung hơn. Cô cũng đã có thể đi diễn và nhảy nhót bình thường trở lại.

Maya tự tin khoe ngực 'giọt nước' sau dao kéo - Ảnh 1
Sau gần 1 tháng phẫu thuật thẩm mỹ, Maya tự tin khoe ngực "giọt nước" sau đại tu - Ảnh: FBNV

Maya tự tin khoe ngực 'giọt nước' sau dao kéo - Ảnh 2
Khuôn ngực trông rất tự nhiên, căng đầy và mềm mại - Ảnh: FBNV

Maya tự tin khoe ngực 'giọt nước' sau dao kéo - Ảnh 3
Sau gần 1 tháng đại tu vòng 1, Maya đã có thể mặc đồ diễn và nhảy nhót trên sân khấu - Ảnh: FBNV

Maya tự tin khoe ngực 'giọt nước' sau dao kéo - Ảnh 4
Khuôn mặt sau đại phẫu của cô cũng được nhận xét là trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Maya tự tin khoe ngực 'giọt nước' sau dao kéo - Ảnh 5
Bà mẹ một con được khen ngợi là trẻ trung như gái đôi mươi - Ảnh: FBNV

Thường thì sau phẫu thuật thẩm mỹ, phải đợi 2-3 tháng nhan sắc mới hoàn thiện, công chúng đang rất ngóng chờ Maya sẽ thăng hoa trong sự nghiệp ra sao mới nhan sắc mới này.

Maya khoe nhan sắc sau 22 ngày phẫu thuật thẩm mỹ

Maya khoe nhan sắc sau 22 ngày phẫu thuật thẩm mỹ

Ngoại hình mới của Maya được fan hâm mộ nhận xét là vô cùng xinh đẹp và trẻ trung.

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