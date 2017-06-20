Maya tự tin khoe ngực 'giọt nước' sau dao kéo

22 ngày sau khi đụng đến dao kéo, ca sĩ Maya đã tự tin khoe nhan sắc hiện tại.

Cuối tháng 5/2017, Maya khiến công chúng được một phen sửng sốt khi công khai hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Ngoài việc can thiệp dao kéo trên gương mặt, cô còn phẫu thuật nâng ngực để cải thiện vòng một bị chảy xệ sau sinh. Theo nguồn tin riêng, toàn bộ các phẫu thuật thẩm mỹ của Maya lên đến 600 triệu đồng.

Không như nhiều nghệ sĩ thường giấu kín chuyện dao kéo để chỉnh sửa nhan sắc, Maya rất thẳng thắn tự tin chia sẻ quá trình "tút tát" nhan sắc của mình. Sau gần 1 tháng công khai phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt Maya đã bớt sưng và trở nên xinh đẹp, trẻ trung hơn. Cô cũng đã có thể đi diễn và nhảy nhót bình thường trở lại.

Thường thì sau phẫu thuật thẩm mỹ, phải đợi 2-3 tháng nhan sắc mới hoàn thiện, công chúng đang rất ngóng chờ Maya sẽ thăng hoa trong sự nghiệp ra sao mới nhan sắc mới này.

Maya khoe nhan sắc sau 22 ngày phẫu thuật thẩm mỹ Ngoại hình mới của Maya được fan hâm mộ nhận xét là vô cùng xinh đẹp và trẻ trung.

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