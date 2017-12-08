Dường như những ồn ào về vụ lộ ảnh nhạy cảm lẫn nghi án ngoại tình giữa Trương Quỳnh Anh và Bình Minh không khiến Tim bận tâm hay suy nghĩ nhiều.

Cách đây ít ngày, cư dân mạng lan truyền khá nhiều hình ảnh thân mật giữa hai diễn viên nổi tiếng đã có gia đình là Trương Quỳnh Anh và Bình Minh. Trong những bức ảnh đó, họ thoải mái trao cho nhau nhiều cử chỉ âu yếm như nắm tay, ôm hôn, tựa đầu vào vai đầy tình tứ.

Trước nghi vấn bị vợ cắm sừng, Tim trở thành tâm điểm của sự chú ý, mọi nhất cử nhất động của anh đều khiến các fan đứng ngồi không yên. Nhiều người chờ đợi nam ca sĩ lên tiếng xác nhận có hay không chuyện anh từng đánh Bình Minh ở Liên hoan phim Việt Nam. Trong khi đó, một số khác lo lắng rằng Tim không thể vượt qua cú sốc mà từ bỏ cuộc hôn nhân sóng gió này.

Tuy nhiên, dường như mọi lo lắng của khán giả là thừa thải khi nam ca sĩ vẫn dửng dưng như không trước ồn ào của vợ. Anh vui vẻ đi mua xe mới, chia sẻ ảnh hoạt động với fan và thậm chí còn ngọt ngào nói lời yêu với Trương Quỳnh Anh trên trang cá nhân.

Mới đây, ông bố trẻ đã đáp chuyến bay sang Hàn Quốc để hát chính trong một cuộc thi nhan sắc ở nước này. Dù rất bận rộn, Tim vẫn dành thời gian nhắn tin bày tỏ sự nhớ nhung đến mẹ của con trai. Dưới chia sẻ mới nhất của nữ diễn viên Thề không gục ngã, giọng ca Một vòng trái đất cũng để lại một dòng bình luận ngắn ngủi khen rằng 'Em đẹp lắm'.

Tim từng tặng Trương Quỳnh Anh những món quà khủng như thế này Tim - Trương Quỳnh Anh từng khiến người hâm mộ ghen tỵ trước mối tình đẹp cũng như những khoảnh khắc hạnh phúc của 2 vợ chồng trước đây.

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