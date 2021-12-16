Loạt ảnh khoe cơ bụng 'đỉnh chóp' của Cao Thái Hà khiến dân mạng xuýt xoa mãi không thôi

Nữ diễn viên xinh đẹp Cao Thái Hà có thân hình “chuẩn người mẫu”: 86-60-92. Dù ở tuổi 31 nhưng cô vẫn rất xinh đẹp và gợi cảm.

Cao Thái Hà là diễn viên sinh năm 1990 tại Cần Thơ. Cô được biết tới qua các bộ phim như Hậu duệ mặt trời, Tình thù hai mặt, Đồng tiền quỷ ám,… Cao Thái Hà cũng là gương mặt nổi bật trong các cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2008, Hoa khôi xứ Dừa, lọt vào top 5 cuộc thi nữ hoàng trang sức năm 2011.

Dự kiến trong thời gian tới, nữ điễn viên sẽ góp mặt trong một phim kinh dị chiếu rạp.

Để có được vóc dáng và nhan sắc như hiện giờ nữ diễn viên đã tập thể dục rất nhiều và chăm sóc da cũng như giảm cân.

Cao Thái Hà đã chia sẻ: “Bao ngày khổ luyện đó mọi người ơi. Không có gì là tự nhiên” khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ và tán thưởng cho nữ diễn viên.

Sắp tới đây, nữ diễn viên sẽ góp mặt trong chương trình The Champion – Nhà vô địch 2021, trở thành tay đấm góp mặt trong tập tiếp theo của chương trình. Cô nàng đã "đánh tiếng" trên mạng với loạt ảnh boxing khoe cơ bụng khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trò.

Cao Thái Hà quyến rũ trong bộ đồ tập boxing

Nữ diễn viên đã có một quá trình luyện tập boxing nghiêm túc

Trong tập 2 của The Champion là màn so găng giữa Băng Di và Thuỳ Anh, khi xem trận đấu giữa hai người khiến Cao Thái Hà không khỏi xúc động.

Băng Di và Cao Thái Hà là bạn tập boxing chung nên khi thấy “bạn đồng hành” mình trên chương trình, Cao Thái Hà đã không khỏi xúc động vì lo lắng và chia sẻ: “Mình tập chung với nhau từ những ngày tập online cho đến phòng tập, những giờ nghỉ trưa chụm đầu vào vừa tám vừa động viên nhau, nên hơn ai hết mình hiểu rõ quá trình của bạn như thế nào, lúc nhìn bạn tập mình thấy được sức mạnh của bạn, nhưng rồi tới ngày 2 đứa đấu tập, cũng là ngày mình bắt đầu lo lắng cho bạn… Bạn có một trái tim nhân hậu đến mức bạn luôn nghĩ võ đài là nơi để bạn tập luyện một môn thể thao mới."

Cao Thái Hà và Băng Di là bạn tập boxing từ những ngày còn tập online