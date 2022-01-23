Ít giờ trước, Hà Hồ đã khoe ngày cuối tuần hạnh phúc của gia đình mình. Như thường lệ, Lisa và Leon gây náo loạn cả nhà với những màn quậy phá pha trò cực vui nhộn. Trong loạt ảnh, Lisa vén áo trùm đầu tạo một phong cách riêng, Leon cởi trần khoe chiếc bụng bự chạy theo chị gái đùa giỡn.

Khi bố Kim đề nghị cậu út ôm chị ba thì Leon nhiệt tình làm theo. Tiếp đó, bố Kim lại bảo út ú ôm mình và ngay lập tức, cậu nhóc hào hứng thực hiện ngay khiến ông bố cười tít mắt. Chứng kiến cảnh tình thương mến thương của ông xã và con trai, mẹ Hà ngồi ngoài cũng nói với vào: "Leon ôm mẹ Hà với". Lúc này, Kim Lý cũng khuyến khích con trai chạy đến ôm Hà Hồ, nào ngờ Leon lại quay đầu bỏ chạy và khi quay mặt lại thì cười chọc quê me mình.