Lisa và Leon thiên vị Kim Lý khiến Hà Hồ 'tức giận' nói một câu dằn mặt cực hài

Giải trí 23/01/2022 22:58

Hà Hồ chứng kiến cảnh Lisa và Leon thiên vị Kim Lý mà giận quá giận phải thốt một câu đầy dỗi hờn.

Ít giờ trước, Hà Hồ đã khoe ngày cuối tuần hạnh phúc của gia đình mình. Như thường lệ, Lisa và Leon gây náo loạn cả nhà với những màn quậy phá pha trò cực vui nhộn. Trong loạt ảnh, Lisa vén áo trùm đầu tạo một phong cách riêng, Leon cởi trần khoe chiếc bụng bự chạy theo chị gái đùa giỡn.

Khi bố Kim đề nghị cậu út ôm chị ba thì Leon nhiệt tình làm theo. Tiếp đó, bố Kim lại bảo út ú ôm mình và ngay lập tức, cậu nhóc hào hứng thực hiện ngay khiến ông bố cười tít mắt. Chứng kiến cảnh tình thương mến thương của ông xã và con trai, mẹ Hà ngồi ngoài cũng nói với vào: "Leon ôm mẹ Hà với". Lúc này, Kim Lý cũng khuyến khích con trai chạy đến ôm Hà Hồ, nào ngờ Leon lại quay đầu bỏ chạy và khi quay mặt lại thì cười chọc quê me mình. 

Lisa và Leon thiên vị Kim Lý khiến Hà Hồ 'tức giận' nói một câu dằn mặt cực hài - Ảnh 1

Lisa và Leon thiên vị Kim Lý khiến Hà Hồ 'tức giận' nói một câu dằn mặt cực hài - Ảnh 2

Leon tình cảm ôm Lisa

Lisa và Leon thiên vị Kim Lý khiến Hà Hồ 'tức giận' nói một câu dằn mặt cực hài - Ảnh 3
Lisa và Leon thiên vị Kim Lý khiến Hà Hồ 'tức giận' nói một câu dằn mặt cực hài - Ảnh 4
Lisa và Leon thiên vị Kim Lý khiến Hà Hồ 'tức giận' nói một câu dằn mặt cực hài - Ảnh 5

Lisa và Leon thiên vị Kim Lý khiến Hà Hồ 'tức giận' nói một câu dằn mặt cực hài - Ảnh 6

Leon cũng hào hứng ôm bố Kim 

Lisa và Leon thiên vị Kim Lý khiến Hà Hồ 'tức giận' nói một câu dằn mặt cực hài - Ảnh 7

Lisa và Leon thiên vị Kim Lý khiến Hà Hồ 'tức giận' nói một câu dằn mặt cực hài - Ảnh 8

Nhưng út ú lại làm ngơ với mẹ Hà 

Bị con trai út "troll" bá đạo làm quê xệ, Hà Hồ vừa buồn cười vừa tức mà dằn mặt rằng: "Nhớ cái mặt đó nhé!". Leon quả không hổ danh "thánh lầy" nhí của showbiz.

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