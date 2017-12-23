Lê Giang tiều tụy và suy sụp hoàn toàn sau ồn ào với Duy Phương: 'Ước gì được ngủ một giấc thật dài'

Giải trí 23/12/2017 13:30

Sau thời gian dài không hoạt động trên mạng xã hội, Lê Giang vừa đăng status mới bày tỏ sự bế tắc với cuộc sống. Chị nhận được nhiều lời động viên từ con trai và sao Việt.

Scandal khơi lại quá khứ từ vài chục năm trước của Lê Giang - Duy Phương gây ồn ào dư luận suốt một thời gian dài. Sự việc khởi nguồn khi nữ danh hài nhân lời tham gia chương trình Sau ánh hào quang. Xuyên suốt 1 giờ đồng hồ lên sóng, Lê Giang không ngừng rơi nước mắt khi kể về quá khứ thiếu thốn, lấy chồng lúc còn trẻ và nỗi buồn khi 2 con không nhận mẹ.

Trong đó, gây chú ý nhất là câu chuyện Lê Giang bị Duy Phương bạo hành đến nỗi phải chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân tù túng. Trong khi dư luận đang xót thương Lê Giang thì Duy Phương bất ngờ phản pháo, khẳng định vợ cũ đã nói không đúng sự thật.

Ông kể lại những lần Lê Giang quyết đi vũ trường, bỏ mặc con thơ... Cuộc đời nhiều cay đắng, bán quán nhậu, ở nhà thuê của Duy Phương cũng từ đây được hé lộ. 

Lê Giang tiều tụy và suy sụp hoàn toàn sau ồn ào với Duy Phương: 'Ước gì được ngủ một giấc thật dài' - Ảnh 1
Tinh thần Lê Giang xuống dốc sau ồn ào chuyện quá khứ với chồng cũ - Ảnh: Internet

Lúc này, khán giả lại quay qua ủng hộ Duy Phương và chỉ trích Lê Giang thậm tệ. Không chịu nổi áp lực dư luận, nữ dành hài khóc nhiều ngày liền và từng muốn tự tử để kết thúc mọi thứ. Mới đây, Lê Giang đăng tải status buồn phiền khiến nhiều khán giả lo lắng.

"Sao tự nhiên nước mắt chảy, nghĩ thấy buồn, sống không biết hại ai, không hơn thua, không sân si, quý trọng và vui vẻ từ lớn tới nhỏ, gian nan cực khổ từ nhỏ tới lớn cũng 1 mình, cuộc đời không may mắn, 46 tuổi rồi vẫn còn mệt mỏi, biết nói gì cho cả thế giới hiểu mình, cứ nghĩ là đau, cười đó, khóc đó, ước gì trong giấc ngủ mình ngủ thật dài để thấy nhẹ lòng và thanh thản, thương con nhỏ phải ráng cố gắng, đau đầu lắm", Lê Giang viết.

Lê Giang tiều tụy và suy sụp hoàn toàn sau ồn ào với Duy Phương: 'Ước gì được ngủ một giấc thật dài' - Ảnh 2
Lê Giang chia sẻ nỗi buồn và được con trai Duy Phước động viên - Ảnh: FBNV

Dưới chia sẻ của nữ nghệ sĩ, diễn viên Duy Phước nhanh chóng bình luận động viên mẹ. Bên cạnh đó, nhiều sao Việt như Trấn Thành, Nam Thư, Khả Như, BB Trần cũng mong Lê Giang sớm vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng này.

Phản ứng của Lê Giang khi chồng cũ Duy Phương tuyên bố khởi kiện

Phản ứng của Lê Giang khi chồng cũ Duy Phương tuyên bố khởi kiện

Sau nhiều ngày 'ở ẩn', cuối cùng Lê Giang cũng chịu lên tiếng khi chồng cũ Duy Phương quyết đi kiện chương trình "Sau ánh hào quang".

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