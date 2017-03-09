Lâm Vinh Hải chạm mặt vợ cũ trong hậu trường, bất ngờ trước thái độ của cả hai

Giải trí 09/03/2017 17:23

Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu đều nằm trong ê-kíp hỗ trợ ca sĩ Mai Tiến Dũng khi anh tham gia chương trình The Remix.

Được biết, Lâm Vinh Hải đảm nhận phần vũ đạo cho các tiết mục của ca sĩ Mai Tiến Dũng tại sân chơi The Remix, còn Lý Phương Châu chịu trách nhiệm hình ảnh và trang phục buổi diễn. Trong một buổi tập luyện gần đây của Mai Tiến Dũng, Vinh Hải là vợ cũ bất ngờ chạm mặt.

Lâm Vinh Hải chạm mặt vợ cũ trong hậu trường, bất ngờ trước thái độ của cả hai - Ảnh 1
Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải chạm mặt sau ồn ào tình cảm.

Lâm Vinh Hải chạm mặt vợ cũ trong hậu trường, bất ngờ trước thái độ của cả hai - Ảnh 2
Phương Châu chịu trách nhiệm hình ảnh và trang phục cho Mai Tiến Dũng.

Dù chia tay cách đây chưa lâu nhưng cả hai vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp khi làm việc. Theo đó, đây là lần đầu tiên nam vũ công xuất hiện cùng vợ cũ ồn ào anh bị tố bội bạc, có người thứ 3... Vào cuối tháng 2, dư luận cũng khá bất ngờ khi cặp đôi có chuyến công tác chung tại Singapo. Trên trang cá nhân, Phương Châu còn dành lời chúc và khen ngợi chồng cũ trong show diễn. 

Trong lúc làm việc, Lâm Vinh Hải và Phương Châu vẫn trò chuyện cởi mở, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho Mai Tiến Dũng. Cả hai đều bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng nam ca sĩ hải ngoại trong suốt chặng đua tại The Remix.

Cách ứng xử được cho là văn minh của Lý Phương Châu sau hôn nhân đỗ vỡ nhận được nhiều sự ngưỡng mộ, khen ngợi từ dư luận. Trong khi đó, Lâm Vinh Hải và tình mới Linh Chi gặp phải sự chỉ trích, phản đối từ dân mạng. Tuy nhiên, không ít thành viên vẫn có nhận định khách quan rằng không nên vội phán xét mọi việc bởi sự thật chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất và chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân nhất định.

Lâm Vinh Hải chạm mặt vợ cũ trong hậu trường, bất ngờ trước thái độ của cả hai - Ảnh 3
Lâm Vinh Hải và Phương Châu từng có mái ấm gia đình hạnh phúc.

Lâm Vinh Hải chạm mặt vợ cũ trong hậu trường, bất ngờ trước thái độ của cả hai - Ảnh 4
Nam vũ công gây xôn xao dư luận khi công khai tình mới - người mẫu Linh Chi. Ảnh Zing.

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