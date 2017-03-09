Lâm Vinh Hải chạm mặt vợ cũ trong hậu trường, bất ngờ trước thái độ của cả hai

Được biết, Lâm Vinh Hải đảm nhận phần vũ đạo cho các tiết mục của ca sĩ Mai Tiến Dũng tại sân chơi The Remix, còn Lý Phương Châu chịu trách nhiệm hình ảnh và trang phục buổi diễn. Trong một buổi tập luyện gần đây của Mai Tiến Dũng, Vinh Hải là vợ cũ bất ngờ chạm mặt.

Dù chia tay cách đây chưa lâu nhưng cả hai vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp khi làm việc. Theo đó, đây là lần đầu tiên nam vũ công xuất hiện cùng vợ cũ ồn ào anh bị tố bội bạc, có người thứ 3... Vào cuối tháng 2, dư luận cũng khá bất ngờ khi cặp đôi có chuyến công tác chung tại Singapo. Trên trang cá nhân, Phương Châu còn dành lời chúc và khen ngợi chồng cũ trong show diễn.

Trong lúc làm việc, Lâm Vinh Hải và Phương Châu vẫn trò chuyện cởi mở, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho Mai Tiến Dũng. Cả hai đều bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng nam ca sĩ hải ngoại trong suốt chặng đua tại The Remix.

Cách ứng xử được cho là văn minh của Lý Phương Châu sau hôn nhân đỗ vỡ nhận được nhiều sự ngưỡng mộ, khen ngợi từ dư luận. Trong khi đó, Lâm Vinh Hải và tình mới Linh Chi gặp phải sự chỉ trích, phản đối từ dân mạng. Tuy nhiên, không ít thành viên vẫn có nhận định khách quan rằng không nên vội phán xét mọi việc bởi sự thật chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất và chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân nhất định.