Lâm Khánh Chi vừa test âm tính với Covid-19 đã livestream đến viếng đồng nghiệp khiến khán giả hoang mang

Việc Lâm Khánh Chi đi viếng đồng nghiệp ngay sau khi có kết quả âm tính với Covid-19 khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Cách đây vài ngày, Lâm Khánh Chi cho biết bị nhiễm Covid-19, sức khoẻ có dấu hiệu giảm sút. Hiện tại sau 7 ngày điều trị tại nhà, nữ ca sĩ đã có kết quả âm tính. Tuy nhiên Lâm Khánh Chi cho biết hiện vẫn còn rất yếu và mệt. Đáng chú ý, cô gửi lời cảm ơn đến nữ diễn viên Angela Phương Trinh vì đã gửi thuốc đến giúp nhanh hồi phục. Lâm Khánh Chi thông báo đã âm tính Covid-19, gửi lời cảm ơn đến Angela Phương Trinh - Ảnh: FBNV Thế nhưng, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi xem livestream của Lâm Khánh Chi vào trưa 14/12. Bởi chỉ mới thông báo test nhanh Covid-19 với kết quả âm tính vào sáng nay thì cô đã vội đến viếng người đồng nghiệp vừa qua đời - ca sĩ Ngô Quốc Linh.

Đáng chú ý, trong lễ viếng, không chỉ thắp nén nhang cho đồng nghiệp, nữ ca sĩ chuyển giới cũng trò chuyện với người thân của đàn anh quá cố. Lâm Khánh Chi thắp nhang cho ca sĩ Ngô Quốc Linh - Ảnh: FBNV Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ không nên ra ngoài ở thời điểm này, thay vì đó nghỉ ngơi và theo dõi thêm vài ngày để đảm bảo sức khỏe.

Lâm Khánh Chi phát hiện dương tính Covid-19 từ hôm 7/12. May mắn nữ ca sĩ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, con trai Thiên Long không nhiễm, cả gia đình chỉ có mình cô là F0. Ngay khi mắc Covid-19, nữ ca sĩ cách ly tại phòng riêng, được người thân chăm sóc. Chồng trẻ kém tuổi của Lâm Khánh Chi - Phi Hùng - sau khi nghe tin bà xã nhiễm bệnh đã tức tốc chạy về chăm sóc. Ông xã Lâm Khánh Chi thông báo ly hôn sau 4 năm chung sống - Ảnh: Internet Đến sáng 10/12, anh gây sốc khi thông báo chia tay Lâm Khánh Chi sau 5 năm gắn bó. Nguyên nhân gây rạn nứt tình cảm vợ chồng, dẫn tới chia tay chưa được Phi Hùng tiết lộ. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn trước đó với Tri thức trẻ, Lâm Khánh Chi từng chia sẻ, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến hôn nhân lục đục là do chồng cô quá mê game.

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