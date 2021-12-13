Cao thủ diện đồ giấu bụng bầu như Hà Tăng: 3 lần 'âm thầm' mang thai rồi đi sinh mà không ai hay biết!

Chiều 13/12, Hà Tăng khoe ảnh bế thiên thần nhỏ mới chào đời. Thông tin nữ diễn viên sinh con thứ ba khiến khán giả bất ngờ bởi trước đó, cô không chia sẻ thông tin mang thai. Nhiều tháng qua, người đẹp cũng thường diện đồ rộng rãi hoặc ngồi tạo dáng giấu bụng bầu.

Tăng Thanh Hà hạ sinh em bé thứ 3 - Ảnh: IGNV

Trong tấm hình đăng trên Instagram ngày 8/12, Tăng Thanh Hà mặc sơ mi oversized và chỉ chụp phần thân trên, chủ yếu khoe mái tóc mới cắt ngắn.