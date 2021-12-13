Cao thủ diện đồ giấu bụng bầu như Hà Tăng: 3 lần 'âm thầm' mang thai rồi đi sinh mà không ai hay biết!

Khả năng giấu bụng bầu của Hà Tăng quả đúng là 'cao thủ'!
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Chiều 13/12, Hà Tăng khoe ảnh bế thiên thần nhỏ mới chào đời. Thông tin nữ diễn viên sinh con thứ ba khiến khán giả bất ngờ bởi trước đó, cô không chia sẻ thông tin mang thai. Nhiều tháng qua, người đẹp cũng thường diện đồ rộng rãi hoặc ngồi tạo dáng giấu bụng bầu.
Trong tấm hình đăng trên Instagram ngày 8/12, Tăng Thanh Hà mặc sơ mi oversized và chỉ chụp phần thân trên, chủ yếu khoe mái tóc mới cắt ngắn.
Tuy nhiên, cũng nhìn lại Instagram của Hà Tăng mới thấy, "ngọc nữ" đã ngầm thừa nhận chuyện bầu bí vào tháng 2/2021 mà mọi người chẳng hề hay biết.