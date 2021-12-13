Cao thủ diện đồ giấu bụng bầu như Hà Tăng: 3 lần 'âm thầm' mang thai rồi đi sinh mà không ai hay biết!

Giải trí 13/12/2021 23:10

Khả năng giấu bụng bầu của Hà Tăng quả đúng là 'cao thủ'!

Chiều 13/12, Hà Tăng khoe ảnh bế thiên thần nhỏ mới chào đời. Thông tin nữ diễn viên sinh con thứ ba khiến khán giả bất ngờ bởi trước đó, cô không chia sẻ thông tin mang thai. Nhiều tháng qua, người đẹp cũng thường diện đồ rộng rãi hoặc ngồi tạo dáng giấu bụng bầu.

Cao thủ diện đồ giấu bụng bầu như Hà Tăng: 3 lần 'âm thầm' mang thai rồi đi sinh mà không ai hay biết! - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà hạ sinh em bé thứ 3 - Ảnh: IGNV

 Trong tấm hình đăng trên Instagram ngày 8/12, Tăng Thanh Hà mặc sơ mi oversized và chỉ chụp phần thân trên, chủ yếu khoe mái tóc mới cắt ngắn.

Cao thủ diện đồ giấu bụng bầu như Hà Tăng: 3 lần 'âm thầm' mang thai rồi đi sinh mà không ai hay biết! - Ảnh 2
Từ tháng 9/2021, Hà Tăng đã cắt tóc ngắn và chỉ đăng ảnh "tự sướng" zoon cận mặt chứ không lộ vóc dáng

 

 

 

 

 

 

 

Tuy nhiên, cũng nhìn lại Instagram của Hà Tăng mới thấy, "ngọc nữ" đã ngầm thừa nhận chuyện bầu bí vào tháng 2/2021 mà mọi người chẳng hề hay biết.

Cao thủ diện đồ giấu bụng bầu như Hà Tăng: 3 lần 'âm thầm' mang thai rồi đi sinh mà không ai hay biết! - Ảnh 3
Hà Tăng từng đăng status "Mommy" trên trang cá nhân của mình, như thể ngầm công bố tin mang thai lần 3 nhưng mọi người đều không nhận ra. Có thể Hà Tăng đã mang thai từ tháng 2/2021.
Cao thủ diện đồ giấu bụng bầu như Hà Tăng: 3 lần 'âm thầm' mang thai rồi đi sinh mà không ai hay biết! - Ảnh 4
Cao thủ diện đồ giấu bụng bầu như Hà Tăng: 3 lần 'âm thầm' mang thai rồi đi sinh mà không ai hay biết! - Ảnh 5
Hà Tăng trung thành với kiểu tạo dáng che bụng trong thời gian bầu bí của mình.

 

Cao thủ diện đồ giấu bụng bầu như Hà Tăng: 3 lần 'âm thầm' mang thai rồi đi sinh mà không ai hay biết! - Ảnh 6
Không mix trang phục cầu kỳ, cô vẫn được khen cuốn hút nhờ thần thái sang chảnh.
Cao thủ diện đồ giấu bụng bầu như Hà Tăng: 3 lần 'âm thầm' mang thai rồi đi sinh mà không ai hay biết! - Ảnh 7
Khoảng tháng 7, Hà Tăng có khoe ảnh chăm sóc cây cối tại nhà. Cô diện bộ váy rộng rái thoải mái, bộ cánh rộng tưởng đâu che đi dáng gầy mảnh của Hà Tăng nào ngờ cũng góp phần giấu bụng bầu khéo léo.
Cao thủ diện đồ giấu bụng bầu như Hà Tăng: 3 lần 'âm thầm' mang thai rồi đi sinh mà không ai hay biết! - Ảnh 8
Vẻ nhuận sắc của Hà Tăng khiến bao người trầm trồ - Ảnh: Internet
Cao thủ diện đồ giấu bụng bầu như Hà Tăng: 3 lần 'âm thầm' mang thai rồi đi sinh mà không ai hay biết! - Ảnh 9
Cao thủ diện đồ giấu bụng bầu như Hà Tăng: 3 lần 'âm thầm' mang thai rồi đi sinh mà không ai hay biết! - Ảnh 10
Ở 2 lần mang thai trước, ít nhiều đều sẽ thấy được dấu hiệu tăng cân của nàng ngọc nữ. Tuy nhiên, ở lần thứ 3 thì Hà Tăng lại thon gọn đến bất ngờ
HOT: Hà Tăng đã hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 trong sự ngỡ ngàng của fan và báo giới

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