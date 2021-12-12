Hạnh phúc kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Qúy Bình khoe khéo bà xã đại gia đang mang thai?

Giải trí 12/12/2021 21:39

Quý Bình đăng ảnh bên người vợ doanh nhân kỷ niệm 1 năm cưới làm rộ nghi vấn cặp đôi sắp đón thành viên mới.

Mới đây, diễn viên Quý Bình đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh anh cùng bà xã Ngọc Tiền. Kèm theo hình ảnh, Quý Bình chú thích hóm hỉnh: “Một bối cảnh, hai bức hình. 12/12 lần thứ 1! Chuẩn bị đi đón dâu thôi! Nguyễn Ngọc Tiền ơi! Dậy trang điểm đi em!”.

Hạnh phúc kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Qúy Bình khoe khéo bà xã đại gia đang mang thai? - Ảnh 1
Qúy Bình chia sẻ kỳ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh: FBNV

 Tuy nhiên, điều khiến dân mạng quan tâm đặc biệt là bức ảnh thứ 2. Trong ảnh, doanh nhân Ngọc Tiền để lộ vóc dáng tâng cân thấy rõ. Đại gia 7X diện chiếc váy rộng mang phong cách bà bầu.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, người quen lẫn khán giả chúc mừng vợ chồng Quý Bình lên chức. Thậm chí có người hé lộ cặp đôi sẽ đón con chung đầu tiên trong tương lai gần.

Hạnh phúc kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Qúy Bình khoe khéo bà xã đại gia đang mang thai? - Ảnh 2
Khán giả và đồng nghiệp chúc mừng vợ chồng Quý Bình vì tổ ấm sắp đón thiên thần nhỏ - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Qúy Bình khoe khéo bà xã đại gia đang mang thai? - Ảnh 3
Quý Bình cảm ơn khi đồng nghiệp chúc mừng tổ ấm có thêm thành viên mới - Ảnh: FBNV

 Đáng chú ý, khi một đồng nghiệp chúc mừng gia đình Quý Bình "có thêm thành viên to bự", nam diễn viên gửi lời cảm ơn, như ngầm xác nhận bà xã có tin vui.

Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền đã hẹn hò từ năm 2018, tuy nhiên đến năm 2020 cặp đôi mới xác định sẽ kết hôn. Sau đó, Quý Bình cũng công khai chuyện tình cảm với công chúng. Khác với chồng, Ngọc Tiền lại được biết là một doanh nhân thuộc thế hệ 7X thành đạt. Cô cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân và có 2 người con. Tháng 12/2020, Ngọc Tiền và Quý Bình kết hôn.

Hạnh phúc kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Qúy Bình khoe khéo bà xã đại gia đang mang thai? - Ảnh 4
Quý Bình trong hôn lễ cuối năm 2020 - Ảnh: Internet

 Theo chia sẻ từ Quý Bình, bà xã anh thuộc tuýp phụ nữ giản dị, mộc mạc ở đời thường. Sự tinh tế, gần gũi và chu đáo của bà xã với gia đình là lý do khiến Quý Bình cảm thấy an tâm, tin đây là sự lựa chọn đúng đắn.

Hạnh phúc kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Qúy Bình khoe khéo bà xã đại gia đang mang thai? - Ảnh 5
Qúy Bình tự hào khi có người vợ giỏi giang, hiểu lễ nghĩa - Ảnh: Internet

 Đặc biệt, không chỉ yêu thương chồng, doanh nhân Ngọc Tiền còn quan tâm tới gia đình Quý Bình, như cách chị đã làm suốt nhiều năm qua. Cứ mỗi dịp cuối tuần, nữ doanh nhân lại cùng Quý Bình trở về quê nhà Hóc Môn. Mặc dù có địa vị ngoài xã hội, song nàng dâu 7X không ngại xắn tay áo hái rau, bắt cá..., trực tiếp vào bếp nấu những món ăn ngon chiêu đãi đại gia đình nhà chồng.

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