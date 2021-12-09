Thời gian gần đây, Thắm Bebe và Hoàng Anh nhận được nhiều sự quan tâm với ồn ào đời tư. Theo đó, chồng của nữ diễn viên bất ngờ lên tiếng chia sẻ về việc bị "cắm sừng" bởi người đầu ấp tay gối. Thậm chí, anh còn có bằng chứng cho thấy vợ và Hoàng Anh đã tiến xa hơn mức bạn bè thân thiết.

Mới đây, sự việc càng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Kevin Nguyễn - chồng Thắm Bebe - đã lên tiếng tiết lộ thêm nhiều tình tiết gây sốc về những lùm xùm liên quan đến vợ chồng anh và diễn viên Hoàng Anh.

Chồng Thắm Bebe tố vợ ngoại tình với Hoàng Anh - Ảnh: Internet

Cụ thể, chia sẻ với 2sao.vn, Kevin Nguyễn cho biết Thắm Bebe vừa bị cảnh sát bắt và tạm giữ 2 ngày. Theo đó, Kevin Nguyễn tiết lộ, vào chiều 9/12 giờ Việt Nam, tức khuya 8/12 giờ Mỹ, Thắm Bebe trở về nhà sau 1 ngày ở nơi mà cô đã thuê cho Hoàng Anh sống. Anh cho biết, Thắm Bebe về nhà vào khoảng 12h đêm. Khi vợ vừa về, Kevin Nguyễn đã từ chối tranh luận, nói rằng cả hai nên để luật sư đứng ra giải quyết mọi lùm xùm.

Đáng chú ý, theo lời Kevin Nguyễn, Thắm Bebe đã lớn tiếng chửi bới, tự cào chân tay mình, sau đó báo cảnh sát chồng hành hung. Tuy nhiên, mọi hành động của Thắm Bebe đã được camera trong nhà quay lại. Và khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, kiểm tra rõ camera để tìm sự thật, Thắm Bebe đã bị họ đưa đi và tạm giữ 2 ngày.

"Sau khi rời khỏi nhà Hoàng Anh, Thắm về và chửi rủa tôi. Thắm đã ở bên đấy cả ngày hôm nay, tức ngôi nhà mà Thắm thuê cho Hoàng Anh. Thắm ở bên đó, cô ấy livestream bên đó, tới 12h đêm mới về. Thắm đã chửi rủa tôi. Tôi đã nói thẳng rằng mình không muốn nói chuyện với cô ấy, vì tôi đã đưa luật sư làm giấy tờ ly dị, trong thời gian này thì cứ để luật sư giải quyết về mặt pháp lý.

Tôi đã bỏ xuống nhà và Thắm cứ đi theo, bổn cũ soạn lại. Cô ấy đã tự cào tay cào chân mình rồi gọi cảnh sát tới và đổ thừa tôi là người làm. Nhưng mà tôi có máy quay trong nhà, cảnh sát tới họ nghiên cứu xong và còng Thắm đi", Kevin Nguyễn tiết lộ.

Thời điểm vợ chồng Thắm Bebe còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Anh cũng cho biết thêm, sau 2 ngày bị tạm giữ, nếu Thắm Bebe tìm chồng và gây rối, vi phạm yêu cầu khoảng cách từ cơ quan chức năng, cô sẽ tiếp tục bị tạm giữ thêm.

Đáng chú ý, cũng vào trưa 12/9, Thắm Bebe đã livestream kể rõ về những ồn ào tình ái của mình. Theo đó, cô xác nhận clip ghi âm có giọng nói của mình và Hoàng Anh, song nữ Việt kiều cho biết sẽ làm tới cùng với người đã quay lén và phát tán clip hòng bôi nhọ cô. Đồng thời, cô cũng phủ nhận những lời tố cáo ngoại tình của chồng.

"Tôi không bao giờ làm những gì như anh ta (chỉ chồng) và một số người khác đang làm, là quay lén clip tung lên MXH. Mọi người làm như vậy là sai luật rồi đó. Tôi đã làm việc với luật sư, thay vì tung lên mạng bôi nhọ người khác như họ thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa", Thắm Bebe cương quyết.

Thắm Bebe livestream nói rõ sự tình - Ảnh: Cắt từ clip FBNV

Cũng trong lần lên sóng này, Thắm Bebe đã chỉ đích danh vợ cũ Hoàng Anh. Tuyên bố sẽ cho luật sư làm việc với Quỳnh Như vì tham gia vào bê bối vợ chồng cô, nữ Việt kiều cũng dùng từ ngữ khó nghe khi nhắc về chuyện vợ cũ Hoàng Anh kết nối với chồng mình.

"Quỳnh Như à, cô định đổi chồng hả. Thấy tôi đi làm việc với Hoàng Anh nên cô định quay sang cướp chồng tôi à? Rất tiếc không bao giờ có cửa đâu vì chồng tôi chỉ thích gái đẹp, không thích cái loại vừa mập, vừa lùn, vừa xấu", Thắm Bebe mỉa mai.

Trong khi Thắm Bebe đã lên tiếng giãi bày, tố ngược chồng thì Hoàng Anh vẫn giữ im lặng giữa bão scandal.