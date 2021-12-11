Công khai ly hôn, chồng Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ vẫn ở chung nhà chăm sóc vợ cũ đang mắc Covid-19: 'Hết tình còn nghĩa'

Chia sẻ mới nhất của chồng Lâm Khánh Chi khiến nhiều người bất ngờ.
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Vào sáng ngày 10/12, chồng trẻ kém 8 tuổi của Lâm Khánh Chi chính thức xác nhận ly hôn sau nhiều lần dính tin đồn đường ai nấy đi. Thông tin trên ngay lập tức gây bão cả cõi mạng. Khán giả đều không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp của cặp đôi trong suốt nhiều năm qua.
Mới đây, chia sẻ trên Công lý & Xã hội, Phi Hùng cho biết, dù hết tình nhưng vẫn còn nghĩa. Do đó, anh quyết định vẫn ở chung nhà để chăm sóc vợ cũ đang mắc Covid-19. Anh sẽ chuyển ra sống riêng khi Khánh Chi đã khỏe mạnh trở lại: "Chúng tôi chia tay nhưng nghĩa vẫn còn. Vài ngày trước tôi lên Đà Lạt chụp ảnh cho công việc kinh doanh thì Khánh Chi bị sốt và hôm qua test nhanh phát hiện dương tính. Hôm qua, tôi về lại Sài Gòn, đang ở chung với cô ấy để tiện chăm sóc trong lúc này. Sau khi vợ cũ khỏi bệnh, chúng tôi sẽ ở riêng".
Trong khi đó, Lâm Khánh Chi vẫn chưa lên tiếng về chuyện ly hôn. Ít giờ trước, Lâm Khánh Chi đã cập nhật hình ảnh mới nhất của mình. Có thể thấy, cô lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi. Đặc biệt, trong Story được chia sẻ, mỹ nhân chuyển giới gây chú ý với đôi mắt đỏ hoe và có phần hơi sưng.
Lâm Khánh Chi lên xe hoa với bạn đời vào tháng 12/2017 sau hơn một năm yêu nhau, được gia đình hai bên đồng thuận. Cả hai lên kế hoạch sang Thái Lan làm thụ tinh ống nghiệm, nhờ người mang thai hộ. Hai bên gia đình ca sĩ vui mừng khi đón bé Trần Huỳnh Thiên Long chào đời cuối năm 2018.
Trước khi công khai chuyện ly hôn, Phi Hùng và Lâm Khánh Chi nhiều lần "tan, hợp" trong mối quan hệ. Năm 2020, cả hai mâu thuẫn, Lâm Khánh Chi dọn về nhà mẹ đẻ sống, còn Phi Hùng ở nhà của hai vợ chồng. Hồi đầu tháng 11, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ còn đăng ảnh bên ông xã kèm dòng trạng thái úp mở về việc "đường ai nấy đi".
Hiện con trai của họ - bé Thiên Long, hơn hai tuổi - được vú nuôi chăm sóc.