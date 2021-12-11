Công khai ly hôn, chồng Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ vẫn ở chung nhà chăm sóc vợ cũ đang mắc Covid-19: 'Hết tình còn nghĩa'

Vào sáng ngày 10/12, chồng trẻ kém 8 tuổi của Lâm Khánh Chi chính thức xác nhận ly hôn sau nhiều lần dính tin đồn đường ai nấy đi. Thông tin trên ngay lập tức gây bão cả cõi mạng. Khán giả đều không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp của cặp đôi trong suốt nhiều năm qua.

Chồng của Lâm Khánh Chi công khai chuyện chia tay vợ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Mới đây, chia sẻ trên Công lý & Xã hội, Phi Hùng cho biết, dù hết tình nhưng vẫn còn nghĩa. Do đó, anh quyết định vẫn ở chung nhà để chăm sóc vợ cũ đang mắc Covid-19. Anh sẽ chuyển ra sống riêng khi Khánh Chi đã khỏe mạnh trở lại: "Chúng tôi chia tay nhưng nghĩa vẫn còn. Vài ngày trước tôi lên Đà Lạt chụp ảnh cho công việc kinh doanh thì Khánh Chi bị sốt và hôm qua test nhanh phát hiện dương tính. Hôm qua, tôi về lại Sài Gòn, đang ở chung với cô ấy để tiện chăm sóc trong lúc này. Sau khi vợ cũ khỏi bệnh, chúng tôi sẽ ở riêng".