Lâm Khánh Chi nhiễm Covid-19, phản ứng thế nào khi chồng công khai chuyện ly hôn sau 4 năm mặn nồng?

Giải trí 10/12/2021 15:16

Đại diện của Lâm Khánh Chi cho hay nữ ca sĩ hiện bị mắc Covid-19 và đang cách ly điều trị tại nhà.

Sáng nay 10/12, mạng xã hội xôn xao trước thông tin chồng trẻ của Lâm Khánh Chi - doanh nhân Phi Hùng - thông báo đã ly hôn với nữ ca sĩ. Dòng trạng thái ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. 

Cụ thể, Phi Hùng viết: "Kể từ hôm nay, Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng. Giấy thì không gói được lửa. Mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta”.

Lâm Khánh Chi nhiễm Covid-19, phản ứng thế nào khi chồng công khai chuyện ly hôn sau 4 năm mặn nồng? - Ảnh 1
Phi Hùng hé lộ tin nhắn chia tay với vợ - Ảnh: FBNV

 Mới đây, chia sẻ trên VietNamNet, đại diện của Lâm Khánh Chi cho hay nữ ca sĩ hiện bị mắc Covid-19 và đang cách ly điều trị tại nhà. Về thông tin hôn nhân đổ vỡ, nữ ca sĩ hiện chưa thể đưa ra phản hồi. "Chị Chi mắc bệnh nên cần tập trung điều trị bệnh. Khi nào khỏe và tinh thần ổn định hơn, chị ấy sẽ trực tiếp chia sẻ với khán giả. Dù sao đây cũng là mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nên cũng cần thời gian để giải quyết...", người này nói.

Lâm Khánh Chi nhiễm Covid-19, phản ứng thế nào khi chồng công khai chuyện ly hôn sau 4 năm mặn nồng? - Ảnh 2
Chuyện tình yêu của cả hai từng khiến bao người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

 Trong khi đó, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi cũng chỉ để lại vỏn vẹn dòng chữ ngắn ngủi, như ngầm ám chỉ những điều không may đến với mình, trong đó có chuyện gia đình: "Rồi cuối cùng tui cũng bị dính chưởng. Một năm thật là buồn chán. Rất nhiều điều xui xẻo áp lực đến với tui. Nghẹn lòng". Rất nhiều người đã bình luận tỏ ý chia sẻ với nữ ca sĩ.

Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng kết hôn vào cuối tháng 12/2017 và đón con trai đầu lòng chào đời bằng phương pháp mang thai hộ vào năm 2019. Thời gian gần đây, cặp đôi nhiều lần đối diện với tin đồn ly hôn. Nữ ca sĩ chuyển giới từng mượn lời bài hát để bày tỏ tâm sự và đề cập chuyện dọn về nhà ba mẹ đẻ sống: "Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy, Khánh Chi dọn đồ về nhà ba mẹ ở đây".

Hiện tại, câu chuyện hôn nhân của Lâm Khánh Chi vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận. 

Lâm Khánh Chi nhiễm Covid-19, phản ứng thế nào khi chồng công khai chuyện ly hôn sau 4 năm mặn nồng? - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi và chồng trẻ có một con chung- Ảnh: Internet
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