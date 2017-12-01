Khán giả đau xót tiễn đưa nghệ sĩ cải lương Ngọc Hương ra đi vì căn bệnh ung thư

Giải trí 01/12/2017 11:22

Chỉ vài ngày sau khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, nghệ sĩ cải lương Ngọc Hương đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 30/11.

Sáng 30/11, nghệ sĩ Ngọc Hương được gia đình đưa vào Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng quận 8 (TP.HCM) vì sức khỏe suy yếu. Sau đó, tình trạng bệnh chuyển biến xấu, bà hôn mê sâu và qua đời vào tối cùng ngày, hưởng thọ 75 tuổi.

Trước đó, ngày 28/11, NSƯT Ngọc Hương được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy vì chân sưng phù, ăn uống khó khăn. Tại đây, các bác sĩ tiến hành kiểm tra và kết luận bà bị suy thận cấp và ung thư gan giai đoạn cuối.

Dù rất sốc khi biết được bệnh tình, song nữ nghệ sĩ quyết định sẽ điều trị tại nơi bà đã gắn bó hơn 2 năm cùng nhiều đồng nghiệp của mình - Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ TP.HCM.

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Hình ảnh của NSƯT Ngọc Hương những ngày cuối đời - Ảnh: Internet

Linh cữu nghệ sĩ cải lương Ngọc Hương đã được đưa về Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ TP. HCM (quận 8) và tang lễ sẽ được tổ chức tại đây. Sau đó, bà sẽ được đưa về nghĩa trang Đa Phước (TP.HCM) để an táng.

Trước đó, căn bệnh ung thư cũng đã cướp đi mạng sống của rất nhiều nghệ sĩ tài năng như: Trần Lập, Minh Thuận, NSƯT Phạm Bằng, Văn Hiệp… khiến khán giả vô cùng tiếc nuối, xót thương. 

Khán giả đau xót tiễn đưa nghệ sĩ cải lương Ngọc Hương ra đi vì căn bệnh ung thư - Ảnh 2
Nghệ sĩ cải lương Ngọc Hương từng hóa thân vào rất nhiều vai diễn và tạo được ấn tượng mạnh với khán giả - Ảnh: Internet

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