Sau khi làm răng sứ, Phan Hải 'Người phán xử' lại gây ngỡ ngàng khi xuất hiện với gương mặt khác lạ

Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện, "Phan Hải" trong phim Người phán xử bị dân mạng tinh ý “soi” ra điểm khác lạ trên gương mặt.

Không hề thua kém các chị em, diễn viên Việt Anh cũng sử dụng các công nghệ làm đẹp để tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng. “Phan Hải” của Người phán xử được bạn bè và fan ủng hộ khi quyết định làm răng sứ để thay thế hàm răng khểnh nhấp nhô quen thuộc.

Chưa hết, mới đây dân mạng tiếp tục phát hiện thêm điểm khác lạ nữa trên gương mặt của nam diễn viên điển trai này khi anh xuất hiện tại một sự kiện. Chân mày của Việt Anh bỗng nhiên sắc bén và rậm rạp hơn trước rất nhiều. Trên trang Facebook cá nhân, nhiều dân mạng đã thắc mắc trước diện mạo mới này của anh chàng.

Điều đáng nói là khi dân tình “soi” chân mày, Việt Anh lại chối và khẳng định chắc nịch: “Ông chả làm gì xất”. Song chỉ vài phút sau, nam diễn viên lại khoe đôi chân mày mới khiến bạn bè phì cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-lam-rang-su-phan-hai-nguoi-phan-xu-lai-gay-ngo-ngang-khi-xuat-hien-voi-guong-mat-khac-la-258426.html