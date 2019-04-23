Isaac sẽ kết đôi cùng Diệu Nhi trong phim mới của Vũ Ngọc Phượng

Sau màn thể hiện ấn tượng trong Song Lang và Mùa Viết Tình Ca, Isaac trở lại màn ảnh với một vai diễn đầy thử thách khi hóa thân thành một vận động viên Judo khiếm thị. Để chuẩn bị cho vai diễn trong Anh Trai Yêu Quái , Isaac đã dành nhiều tháng trời tập võ cũng như học cách sống của một người khiếm thị. “Tôi rất hào hứng với thử thách mới này nên đã cố gắng tập luyện để có thể thuyết phục được khán giả tin rằng mình thực sự là một người khiếm thị biết chơi Judo trong phim” – Isaac chia sẻ.

Đảm nhận vai người anh trai nhiều chuyện và luôn chọc tức Isaac trong phim là Kiều Minh Tuấn. Cả hai sẽ cùng nhau khắc họa một mối quan hệ anh em nhiều xung đột do lối sống và suy nghĩ khác biệt, cũng như do những mâu thuẫn gia đình trong quá khứ. Câu chuyện về anh em trai cũng là một đề tài ít được khai thác sâu trên màn ảnh Việt, vì vậy Anh Trai Yêu Quái hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều tình huống bi hài nhưng cũng không kém phần cảm động.

Nhiều khán giả cũng sẽ trông chờ sự ra mắt của một cặp đôi mới - Isaac và Diệu Nhi. Diệu Nhi sẽ góp phần xoa dịu mối quan hệ căng thẳng của hai anh em với vai trò người bạn – người đồng nghiệp luôn bên cạnh ủng hộ Isaac trong sự nghiệp, cũng như dành cho anh một tình cảm đặc biệt. Đây sẽ là vai diễn khác biệt của Diệu Nhi khi cô không hóa thân vào nhân vật hài vốn đã quá quen thuộc với khán giả, mà thể hiện một vai tâm lý có chiều sâu của một cô gái trong sáng và hết lòng quan tâm tới bạn trai.

Anh Trai Yêu Quái được làm lại từ bộ phim My Annoying Brother của Hàn Quốc. Bộ phim đã từng được chiếu tại Việt Nam với tên gọi Anh Tôi Vô Số Tội và nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng cho biết phiên bản gốc đã mang đến cho anh rất nhiều cảm xúc về gia đình, đặc biệt là tình cảm anh em, bởi vậy anh rất háo hức muốn kể lại câu chuyện yêu thích theo cách của riêng mình. Bên cạnh Isaac, Kiều Minh Tuấn, Diệu Nhi, phim còn có sự tham gia của diễn viên gạo cội Phi Phụng trong vai một nhân vật đặc biệt được xây dựng hoàn toàn mới cho phiên bản Việt.

Anh Trai Yêu Quái sẽ chính thức bấm máy vào ngày 03.05 và dự kiến ra mắt khán giả vào cuối năm 2019.