Hot boy xăm trổ mang đống dây nịt hiệu LV khiêu chiến với Gà Rừng Tattoo

Để khiêu chiến với Gà Rừng Tattoo , hot boy xăm trổ mạnh miệng tiêu bố sẽ mang tất cả hàng hiệu LV đang có và 100 triệu đồng tặng cho những ai gửi cho anh nick Facebook Gà Rừng.

Đoạn clip hot boy xăm trổ dùng nhiều lời thách thức gửi đến Vũ Ngọc Tân (nickname: Gà Rừng, sinh năm 1991) đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội . Trong clip, chàng trai nêu rõ nguyên nhân mình làm clip đá xoáy Gà Rừng vì nhân vật này đã lên tiếng nói nhiều lời không hay về anh. Hot boy xăm trổ cũng không ngần ngại khẳng định, Gà Rừng là người gầy còm, yếu ớt, không có body đẹp nên tỏ ra ghen tị.

Bên cạnh đó, chàng trai sinh năm 1988, quê Kiên Giang còn viết: "Gà Rừng là gì? Thời này rừng nào mà còn gà nữa. Chỉ có Bita, là rồng của trời mệt mỏi vô cùng! Sẵn kêu giá luôn. Bita chính thức soán ngôi luôn con Gà Rừng của bà con nhé! Kêu giá 100 triệu + dây nịt LV 50 triệu nếu ai đưa nick Gà Rừng cho Bita".

Dù chưa biết thực hư ra sao, nhưng đa số bình luận của dân mạng đều nhận định, Vũ Ngọc Tân rất có thể là nhân vật tiếp theo mà hot boy xăm trổ vô cớ mang ra để hút sự chú ý. Bởi trước đó không ít trường hợp tương tự cũng là nạn nhân câu like của anh chàng quê Kiên Giang.

Được biết, Vũ Ngọc Tân hiện là chủ của loạt cửa hàng xăm trên cả nước, anh có vợ là ca sĩ tattoo Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1993). 9X quen thuộc và nổi tiếng trên mạng với hình ảnh ông bố 9X chăm con khéo léo cũng như người chồng hết mực vì vợ và con.

Vũ Ngọc Tân và vợ Nguyễn Quỳnh Anh đều có lượng fan khủng trên mạng xã hội, từ trước đến nay, cặp đôi 9X không hề sử dụng bất cứ chiêu trò nào để nổi tiếng mà thông qua quan điểm sống tích cực và các hoạt động về xăm nên cả hai được mọi người yêu quý.

Liên hệ với Gà Rừng, anh tỏ ra bất ngờ về đoạn clip hot boy xăm trổ nói về mình. Anh nói: "Thường ngày, mình thường dành hết thời gian cho công việc xăm nên cũng không để ý lắm chuyện trên mạng, nay nghe thông tin có người vu khống thì mình cũng hơi buồn. Mình sẽ lên tiếng để thanh minh".

Còn riêng hot boy xăm trổ, khi chúng tôi liên lạc thì anh bỏ qua lời giải thích và chia sẻ ngắn gọn: "Tôi làm gì cũng có nguyên nhân của nó, mọi người hãy chờ đi rồi sẽ rõ".

Không lâu sau đó, Gà Rừng cũng chính thức làm clip đáp trả hot boy xăm trổ. Anh cho hay, bản thân không hề đụng đến ai mà người nào vô cớ lạm dụng tên tuổi thì anh sẽ kiên quyết làm cho ra lẽ.

Hot boy trăm trổ tiết lộ, Gà Rừng và vợ sẽ xuống tận Rạch Giá, Kiên Giang gặp anh vào một ngày không xa.

Trước khi gây ra nhiều ồn ào trên mạng, hot boy xăm trổ từng tâm sự, xưa giờ anh chỉ biết sống với gia đình, có một vài người bạn và các anh chị em chơi thân. Cuộc sống của anh khá bình dị, đam mê lớn nhất của anh là luyện tập thể hình và xăm hình nghệ thuật.

“Tôi xưa giờ không có tụ tập nhiều bạn bè cùng trang lứa cũng không có làm mích lòng ai. Nếu có điều kiện và thời gian, tôi sẽ tích cực cho việc từ thiện và công việc đó cũng có khi định kỳ và thường nhật. Tôi sẽ quyết tâm làm nhiều điều tốt đẹp hơn để thực hiện ước mơ và nguyện vọng. Mong mọi người hãy luôn dành cho tôi sự thông cảm, bản thân sẽ cố gắng rút kinh nghiệm sửa sai để mổi ngày hoàn thiện mình hơn” - Hot boy xăm trổ chia sẻ.