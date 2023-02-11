Hoảng hốt 'cô dâu 62 tuổi' ở Cao Bằng như 'cải lão hoàn đồng', tiếp tục thẩm mỹ để níu chân chồng trẻ?

Tuy nhiên, trên thực tế, phương tiện hỗ trợ "cô dâu" Thu Sao nhìn trẻ ra vài chục tuổi là nhờ photoshop và dùng app. Những công cụ này giúp gương mặt của bà xã Hoa Cương nhìn căng mịn, trẻ trung theo ý muốn.

Mới đây, loạt khoảnh "Cô dâu 62 tuổi" Thu Sao như "cải lão hoàn đồng", trẻ đến ngỡ ngàng khiến cư dân mạng không thể nhận ra. Theo đó, nhìn "cô dâu" Thu Sao không ai tin vào mắt mình khi trẻ ra đến cả chục tuổi với làn da mịn màng, trắng nõn. Nhìn bà xã Hoa Cương như "cải lõa hoàn đồng", nhiều người đến giật mình.

Sau đám cưới, để níu giữ thanh xuân Thu Sao quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cùng chồng trẻ lặn lội từ Cao Bằng xuống Hà Nội thực hiện "dao kéo" căng da mặt. Trước lời khuyên của dân mạng, cô Thu Sao thời điểm đó nói: "có chết cũng phải làm con ma đẹp".

Cách đây 5 năm, đám cưới chênh lệch 35 tuổi của cô dâu Cao Bằng - Lê Thị Thu Sao (SN 1957) và chú rể Triệu Hoa Cương (SN 1992) từng gây bão khắp mạng xã hội. Ngoài việc chênh lệch tuổi tác thì những phát ngôn gây sốc và việc thể hiện tình cảm một cách thái quá của cô dâu Thu Sao cũng khiến họ bị chỉ trích.

Nhưng trái với kỳ vọng, cô lại xuất hiện với khuôn miệng bị lệch một bên do gặp bác sĩ phẫu thuật tay nghề kém, gây biến chứng. Sau đó, bà xã Hoa Cương phải trải qua quá trình điều trị biến chứng đầy mệt mỏi như chạy vật lí trị liệu các loại điện xung, điện phân, từ trường, siêu âm để khuôn miệng cân lại. Nhờ điều trị kịp thời mà khuôn mặt của Thu Sao được cải thiện đáng kể.

Sau phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt chị Sao không thể quay về như hiện trạng ban đầu vì biến chứng.

Mắt cô dâu Cao Bằng bị sụp hẳn một bên trong khi miệng có chút méo, lệch. Nhưng bù lại, nhiều người nhận xét người phụ nữ này khá trẻ trung dù bước vào tuổi U70.

Lần dao kéo gần nhất của chị Thu Sao là cách đây gần 3 năm. Khi đó, hiện tượng mạng Cao Bằng đã căng da mặt, cấy mỡ, làm đầu trán với tổng chi phí lên đến 50 triệu đồng.

Ngay khi bước xuống khỏi giường phẫu thuật, chị vợ anh Hoa Cương liên tục cập nhật hình ảnh mới nhất của mình đến mọi người. Thay vì háo hức, cư dân mạng bày tỏ lo lắng thậm chí sốc nặng khi gương mặt chị Sao vừa sưng, vừa biến dạng.

Khi ấy, chị Sao tiết lộ mới thẩm mỹ nên vậy và chỉ cần sau vài tháng bản thân sẽ có "mặt tiền" ưng ý.

Và chỉ vài tháng sau đó, chị Sao lộ ảnh xuống Hà Nội trị méo miệng vì biến chứng thẩm mỹ của lần dao kéo trước, than thở tiền mất tật mang.

"Mỗi ngày đều như vắt chanh nằm mỗi phòng 20 phút. Thứ 7 và chủ nhật nghỉ bởi vì chạy điện bệnh nhân ai cũng mệt mỏi.

Quy định rồi nên muốn chạy ngày nghỉ cũng không được các bạn ạ. Trên nhà mình thì nghỉ hết, ở đây lại dư thời gian, xót hết cả ruột", lời tâm sự của chị Sao.

Hiện tại vợ chồng Thu Sao – Hoa Cương đang sống yên ổn tại Cao Bằng. Cả hai kinh doanh khá phát đạt, có kinh tế dư dả. Dân mạng sau những lời cay nghiệt giờ cũng đã dần dần chấp nhận mối quan hệ lệch tuổi của họ.

Về chuyện gần gũi chồng, cô Thu Sao cũng chẳng ngại chia sẻ bản thân vẫn cảm thấy y như thời thanh niên nên không có chuyện ngại "chăn gối" với chồng. Lấy chồng trẻ, cô Thu Sao nhận ra mình như được "cải lão hoàn đồng", hồi xuân và đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.