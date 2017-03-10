Hoa hậu Thu Thảo lên tiếng trước màn nói tiếng Anh bị cho là thảm họa trong sự kiện

Người đẹp sinh năm 1991 cho biết cô không phải là người có khiếu nói trước đám đông, chuyện bị vấp và xin phép nói lại là điều khá bình thường.

Tối 8/3, Hoa hậu Việt Nam (2012) Đặng Thu Thảo tham gia một sự kiện tại TP HCM. Cô gây chú ý truyền thông khi diện bộ váy màu tím lộng lẫy, sang trọng, cuốn hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, trong lần tái xuất người đẹp sinh năm 1991 gặp lúng túng ở phần giao lưu bằng tiếng Anh.

Theo đó, sau khi MC đưa ra câu hỏi, Thu Thảo tự tin trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Ngoài phần sự cố về âm thanh, Hoa hậu Việt Nam 2012 khiến nhiều người bất ngờ khi phát âm chưa chuẩn, cô bối rối, thiếu tự tin khi liên tục nhắc lại câu trả lời của chính mình. Đoạn clip ghi lại phần nói ngoại ngữ lúng túng của Thu Thảo cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng. Đa số bình luận đều tỏ ra khó hiểu trước câu trả lời của cô và cho rằng có thể người đẹp không tự tin trên sân khấu.

Trả lời VnExpress, Hoa hậu Thu Thảo cho biết cô khá bất ngờ và buồn khi bị chê nói tiếng Anh kém, thảm họa... 9X thừa nhận mình không phải là người có khiếu ăn nói trước đám đông. Về việc ấp úng khi trả lời phỏng vấn, Thu Thảo giải thích: "MC đặt câu hỏi khá nhanh, tôi vừa nói vừa tìm câu chữ tiếp theo cho phù hợp nên bị vấp. Tôi nghĩ chuyện bị vấp và xin phép nói lại là điều khá bình thường...".

Clip nói tiếng Anh ấp úng của Thu Thảo:

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-thu-thao-len-tieng-truoc-man-noi-tieng-anh-bi-cho-la-tham-hoa-trong-su-kien-183216.html