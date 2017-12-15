Hoa hậu Ngân Anh mất niềm tin vào truyền thông, cho rằng ảnh mình xấu là do bị ‘dìm hàng’

Giải trí 15/12/2017 13:51

Dựa vào những bức ảnh long lanh do mình tự đăng tải, tân Hoa hậu Đại dương 2017 cho rằng nhan sắc của cô trái ngược hoàn toàn với nhận định của truyền thông và cư dân mạng.

Sau khi nhận quyết định không bị tước vương miện, Lê Âu Ngân Anh đã bắt đầu chăm chỉ tham gia các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, cứ mỗi lần xuất hiện, người đẹp Tiền Giang lại khiến khán giả dậy sóng vì không hề có sự chuyển biến về nhan sắc.

Hoa hậu Ngân Anh mất niềm tin vào truyền thông, cho rằng ảnh mình xấu là do bị ‘dìm hàng’ - Ảnh 1
Đây là bức ảnh do Lê Âu Ngân Anh tự đăng - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Ngân Anh mất niềm tin vào truyền thông, cho rằng ảnh mình xấu là do bị ‘dìm hàng’ - Ảnh 2
Còn đây là ảnh do phóng viên chụp - Ảnh: Eva

Trong show thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong mới đây, người đẹp sinh năm 1995 diện bộ váy đuôi cá khoe đường cong bốc lửa. Tuy nhiên, gương mặt của cô vẫn bị nhận xét là quá già so với tuổi 22. Thậm chí, nhiều khán giả còn nặng lời cho rằng trông cô không khác gì một Hoa hậu quý bà vừa bước xuống từ bàn phẫu thuật.

Hoa hậu Ngân Anh mất niềm tin vào truyền thông, cho rằng ảnh mình xấu là do bị ‘dìm hàng’ - Ảnh 3
Lê Âu Ngân Anh buồn vì suốt ngày bị "dìm hàng" - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi nhận những lời chê bai, tân Hoa hậu Đại dương đã tự chọn ra những bức ảnh đẹp nhất để khoe trên mạng xã hội. Ghi chú vào các bức hình, Lê Âu Ngân Anh tự nhận mình tỏa sáng tựa Nữ thần trong bộ đầm dạ hội lấp lánh.

Dưới chia sẻ của người đẹp Tiền Giang, nhiều bạn bè của cô bày tỏ sự phẫn nộ với giới truyền thông vì đã đăng tải những khoảnh kém duyên của người đẹp. Trả lời những bình luận này, tân Hoa hậu Đại dương khẳng định mình đã bị "dìm hàng". Theo Ngân Anh, chính cô cũng không nhận ra bản thân trong những bức ảnh do báo chí đăng tải.

Hoa hậu Ngân Anh mất niềm tin vào truyền thông, cho rằng ảnh mình xấu là do bị ‘dìm hàng’ - Ảnh 4
Trả lời bạn bè, Lê Âu Ngân Anh khẳng định mình không xấu như những bức ảnh do báo chí đăng tải - Ảnh: FBNV

Bị chê xấu, Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh 'đã qua chỉnh sửa' và tự nhận mình tỏa sáng như 'Nữ thần'

Bị chê xấu, Lê Âu Ngân Anh đăng ảnh 'đã qua chỉnh sửa' và tự nhận mình tỏa sáng như 'Nữ thần'

Sau khi xuất hiện trong show thời trang của nhà thiết kế (NTK) Chung Thanh Phong, tân Hoa hậu Đại dương 2017 tự tin gửi cảm ơn đến chủ nhân của sự kiện vì đã giúp mình hóa “Nữ thần”.

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