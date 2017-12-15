Hoa hậu Ngân Anh mất niềm tin vào truyền thông, cho rằng ảnh mình xấu là do bị ‘dìm hàng’

Sau khi nhận quyết định không bị tước vương miện, Lê Âu Ngân Anh đã bắt đầu chăm chỉ tham gia các sự kiện giải trí . Tuy nhiên, cứ mỗi lần xuất hiện, người đẹp Tiền Giang lại khiến khán giả dậy sóng vì không hề có sự chuyển biến về nhan sắc.

Trong show thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong mới đây, người đẹp sinh năm 1995 diện bộ váy đuôi cá khoe đường cong bốc lửa. Tuy nhiên, gương mặt của cô vẫn bị nhận xét là quá già so với tuổi 22. Thậm chí, nhiều khán giả còn nặng lời cho rằng trông cô không khác gì một Hoa hậu quý bà vừa bước xuống từ bàn phẫu thuật.

Ngay sau khi nhận những lời chê bai, tân Hoa hậu Đại dương đã tự chọn ra những bức ảnh đẹp nhất để khoe trên mạng xã hội. Ghi chú vào các bức hình, Lê Âu Ngân Anh tự nhận mình tỏa sáng tựa Nữ thần trong bộ đầm dạ hội lấp lánh.

Dưới chia sẻ của người đẹp Tiền Giang, nhiều bạn bè của cô bày tỏ sự phẫn nộ với giới truyền thông vì đã đăng tải những khoảnh kém duyên của người đẹp. Trả lời những bình luận này, tân Hoa hậu Đại dương khẳng định mình đã bị "dìm hàng". Theo Ngân Anh, chính cô cũng không nhận ra bản thân trong những bức ảnh do báo chí đăng tải.