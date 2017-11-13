Hoa hậu Kỳ Duyên khiến nhiều người phát sốt với chiếc bánh sinh nhật dát đầy hàng hiệu

Giải trí 13/11/2017 16:07

Không hổ danh là "hoa hậu hàng hiệu", Kỳ Duyên đã làm mọi người "lóe mắt" với buổi tiệc sinh nhật tràn ngập thương hiệu đắt tiền của mình. Đặc biệt, chiếc bánh kem hàng hiệu độc đáo dành riêng cho người đẹp làm nhiều người thích thú và chú ý.

Tối qua, Hoa hậu Kỳ Duyên đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật vui vẻ bên cạnh người thân, bạn bè tại một địa điểm sang trọng ở TP.HCM.

Trong ngày đặc biệt của mình, Kỳ Duyên diện trang phục đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp và thân hình nóng bỏng cuốn hút mọi ánh nhìn.

Hoa hậu Kỳ Duyên khiến nhiều người phát sốt với chiếc bánh sinh nhật dát đầy hàng hiệu - Ảnh 1
Kỳ Duyên chọn trang phục giản dị nhưng vẫn không kém phần sang trọng - Ảnh: Internet

Cùng đón tuổi mới với người đẹp, ngoài bố mẹ, người thân còn có một số người bạn thân thiết với cô như:  Á hậu Thúy Vân, Diệp Lâm Anh, Hoa hậu Jolie Nguyễn, MC Phí Linh, nhà thiết kế Đỗ Long...

Hoa hậu Kỳ Duyên khiến nhiều người phát sốt với chiếc bánh sinh nhật dát đầy hàng hiệu - Ảnh 2
Hoa hậu Việt Nam 2014 rạng rỡ đón tuổi mới bên cạnh bố mẹ và người thân - Ảnh: Internet

Hoa hậu Kỳ Duyên khiến nhiều người phát sốt với chiếc bánh sinh nhật dát đầy hàng hiệu - Ảnh 3
Chân dài sinh năm 1996 vui vẻ chụp hình cùng hai người bạn thân thiết là Hoa hậu Joilie Nguyễn và Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet 

Hoa hậu Kỳ Duyên khiến nhiều người phát sốt với chiếc bánh sinh nhật dát đầy hàng hiệu - Ảnh 4
Thúy Vân - Á hậu cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015 đến mừng sinh nhật người đẹp. Ảnh: Internet

Ngoài dàn khách mời là những người nổi tiếng, người đẹp 9x còn làm nhiều người phải choáng váng với hàng loạt món quà hàng hiệu mà cô được tặng.

Hoa hậu Kỳ Duyên khiến nhiều người phát sốt với chiếc bánh sinh nhật dát đầy hàng hiệu - Ảnh 5
Kỳ Duyên hào hứng khoe món quà hàng hiệu được nhận từ bạn bè trên trang cá nhân - Ảnh: Instagram

Hoa hậu Kỳ Duyên khiến nhiều người phát sốt với chiếc bánh sinh nhật dát đầy hàng hiệu - Ảnh 6
Chiếc ví hiệu Gucci đắt tiền khiến người đẹp "nức lòng" - Ảnh: Instagram

Có lẽ vì quá "cuồng" hàng hiệu nên ngay cả chiếc bánh sinh nhật của người đẹp sinh năm 1996 cũng được thiết kế thành cả một cửa hàng toàn đồ hiệu vô cùng độc đáo.

Hoa hậu Kỳ Duyên khiến nhiều người phát sốt với chiếc bánh sinh nhật dát đầy hàng hiệu - Ảnh 7
Chiếc bánh được trang trí bằng những túi xách, giày dép, mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng mà chân dài yêu thích - Ảnh: Instagram

Hoa hậu Kỳ Duyên khiến nhiều người phát sốt với chiếc bánh sinh nhật dát đầy hàng hiệu - Ảnh 8
Kỳ Duyên thích thú với chiếc bánh sinh nhật "độc nhất vô nhị" của mình - Ảnh: Internet

Hoa hậu Kỳ Duyên: 'Buồn khi bị gọi là Hoa hậu nhiều scandal nhất Việt Nam'

Hoa hậu Kỳ Duyên: 'Buồn khi bị gọi là Hoa hậu nhiều scandal nhất Việt Nam'

'Khi mọi người gọi với biệt danh như thế, mình sẽ cảm thấy buồn. Nhưng đó cũng chính là cái để giúp mình nhìn lại cảm xúc của bản thân' - Kỳ Duyên bộc bạch.

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