Hoa hậu Kỳ Duyên khiến nhiều người phát sốt với chiếc bánh sinh nhật dát đầy hàng hiệu

Không hổ danh là "hoa hậu hàng hiệu", Kỳ Duyên đã làm mọi người "lóe mắt" với buổi tiệc sinh nhật tràn ngập thương hiệu đắt tiền của mình. Đặc biệt, chiếc bánh kem hàng hiệu độc đáo dành riêng cho người đẹp làm nhiều người thích thú và chú ý.

Tối qua, Hoa hậu Kỳ Duyên đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật vui vẻ bên cạnh người thân, bạn bè tại một địa điểm sang trọng ở TP.HCM. Trong ngày đặc biệt của mình, Kỳ Duyên diện trang phục đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp và thân hình nóng bỏng cuốn hút mọi ánh nhìn.

Cùng đón tuổi mới với người đẹp, ngoài bố mẹ, người thân còn có một số người bạn thân thiết với cô như: Á hậu Thúy Vân, Diệp Lâm Anh, Hoa hậu Jolie Nguyễn, MC Phí Linh, nhà thiết kế Đỗ Long...

Ngoài dàn khách mời là những người nổi tiếng, người đẹp 9x còn làm nhiều người phải choáng váng với hàng loạt món quà hàng hiệu mà cô được tặng. Có lẽ vì quá "cuồng" hàng hiệu nên ngay cả chiếc bánh sinh nhật của người đẹp sinh năm 1996 cũng được thiết kế thành cả một cửa hàng toàn đồ hiệu vô cùng độc đáo.

Hoa hậu Kỳ Duyên: 'Buồn khi bị gọi là Hoa hậu nhiều scandal nhất Việt Nam' 'Khi mọi người gọi với biệt danh như thế, mình sẽ cảm thấy buồn. Nhưng đó cũng chính là cái để giúp mình nhìn lại cảm xúc của bản thân' - Kỳ Duyên bộc bạch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-ky-duyen-khien-nhieu-nguoi-phat-sot-voi-chiec-banh-sinh-nhat-dat-day-hang-hieu-254562.html