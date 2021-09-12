Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên tiếng về tin đồn 'bằng mặt không bằng lòng' với Đỗ Thị Hà, liệu có thuyết phục?

Có vẻ như mọi chuyện đang đi quá xa nên Đỗ Mỹ Linh đã chính thức lên tiếng về chuyện "thái độ" với đàn em.

Thời gian gần đây, mạng xã hội đang rầm rộ nhiều video cho rằng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có "thái độ" với đàn em chính là Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Nhiều người cho rằng Đỗ Mỹ Linh đã nhiều lần "hất tay" Đỗ Thị Hà trong một số sự kiện. Đến thời điểm hiện tại, nhân vật chính đã lên tiếng, một lần nói hết về vấn đề này.

Bài đăng mới nhất trên trang story Instagram cá nhân của Đỗ Mỹ Linh cho biết đáng ra cô không lên tiếng, tuy nhiên sau clip gây tranh cãi thì trang TikTok kia đã sản xuất ra nhiều video khác nhằm câu dẫn khán giả. Do đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã chính thức đính chính.

Khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh được cho là "hất tay" Đỗ Thị Hà tại sự kiện.

Cụ thể, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: "Hôm đó mình mặc đầm khoét eo nên tay Hà sờ vào eo mình, mình bị buồn thôi. Và rõ ràng trong clip mình cầm tay Hà bỏ ra và hai chị em cười tươi như thế mà nỡ bảo mình thái độ với em ấy... Mình không lên tiếng để chứng minh mối quan hệ giữa mình với Hà. Đó là điều không phải chứng minh bằng một hai câu nói, và càng không thể chứng minh bằng 1 đoạn clip không đầu không đuôi được thêu dệt thêm tình tiết drama nhằm chia rẽ tình chị em".

Bài đăng đính chính mới nhất của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Như vậy, Đỗ Mỹ Linh cũng đã khẳng định rằng cô không hề ghét bỏ gì Hà như mọi người vẫn truyền tai nhau. Được biết, trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 mà Đỗ Thị Hà đăng quang thì Đỗ Mỹ Linh chính là giám khảo, do đó, cô cho rằng mình không có lý do gì để ghét Đỗ Thị Hà.

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