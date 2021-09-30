Hồ Văn Cường quỳ gối trước di ảnh của mẹ, nào đâu có chuyện vô tâm?

Giải trí 30/09/2021 06:36

Hình ảnh được cho là của Hồ Văn Cường quỳ gối trước di ảnh của mẹ được lan truyền với tốc độ chóng mặt gây xúc động cho người xem.

Bức ảnh Hồ Văn Cường quỳ gối được cho là đang quỳ gối tưởng niệm trước di ảnh của mẹ mình. Thế nhưng qua tìm hiểu, đây là hình ảnh cậu bé quỳ cầu nguyện cho mẹ trước khi cố nghệ sĩ chính thức lìa xa dương thế. 

Trước khi Phi Nhung qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy, con trai nuôi Hồ Văn Cường đã làm điều này cho mẹ mà "thần không biết, quỷ không hay. Chỉ đến khi có hình ảnh đăng tải của người quản lý, người hâm mộ mới vỡ lẽ ra rằng cậu bé không hề vô tâm với mẹ nuôi của mình như nhiều người vẫn lầm tưởng. Tuy nhiên vì hình ảnh được đăng tải ở một vị trí khuất và không hề có sự đề cập trên dòng trạng thái của người quản lý nên không ai chú ý đến Hồ Văn Cường đã làm điều này cho mẹ suốt nhiều ngày nhiều đêm.

Chiều 26/9, quản lý của Phi Nhung đã đăng tải lên trang cá nhân với nội dung: "Các cháu ở nhà mỗi ngày luôn cầu sức khoẻ và mong bình an cho mẹ. Không riêng gì các cháu đâu, những người thân thương ai cũng quan tâm Nhung hết. Nhung của tôi nghị lực lắm! Rồi điên điển sẽ lại trổ bông mùa nước nổi nha Nhung nha!".

Hồ Văn Cường quỳ gối trước di ảnh của mẹ, nào đâu có chuyện vô tâm? - Ảnh 1
Người thân và quản lý của Phi Nhung đăng tải hình ảnh về các con nuôi của cô ở nhà thời gian cố nghệ sĩ đang nằm viện. Ảnh: Chụp màn hình
 

Trong đó có đăng tải hình ảnh của một trong số các con nuôi của Phi Nhung là Hồ Văn Cường. Cậu bé cùng với một ai đó đang quỳ trước bàn thờ thờ Phật, dưới chân là những ngọn đèn cầu an được thắp lên để cầu nguyện cho mẹ nuôi của mình sớm qua cơn bạo bệnh. Hồ Văn Cường đã làm điều này nhiều đêm liền cùng với việc tụng kinh cầu an cho cố nghệ sĩ Phi Nhung trước khi mẹ nuôi cậu bé trút hơi thở cuối cùng. 

Hồ Văn Cường quỳ gối trước di ảnh của mẹ, nào đâu có chuyện vô tâm? - Ảnh 2
Hình ảnh gây xúc động mạnh của Hồ Văn Cường khi quỳ gối cầu nguyện cho mẹ nuôi nhiều ngày đêm. Ảnh: FBNV

Khi Phi Nhung lâm bệnh nặng, thì sự im lặng của Hồ Văn Cường khiến khán giả không khỏi hoài nghi việc cậu bé đã được thực sự làm lành với mẹ nuôi hay 2 người chỉ đang “diễn” để làm dịu dư luận. Tuy vậy, sau tất cả, bức ảnh được quản lý của Phi Nhung đăng tải đã tháo gỡ được khúc mắc suốt nhiều ngày qua này. Đó cũng thay cho lời khẳng định về mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã thực sự trở lại tốt đẹp như xưa.

Hồ Văn Cường quỳ gối trước di ảnh của mẹ, nào đâu có chuyện vô tâm? - Ảnh 3
Lời giải thích về sự im lặng của Hồ Văn Cường. Ảnh: Chụp màn hình

Người này cho biết thêm: "Còn về Hồ Văn Cường cũng đừng trách cứ nó làm gì, tánh nó nào giờ rất thụ động, ít thể hiện cảm xúc trên facebook lắm. Bởi thế nên nó mới dễ "bị dụ". Đó là điểm mạnh & cũng là điểm yếu của nó."

Hồ Văn Cường quỳ gối trước di ảnh của mẹ, nào đâu có chuyện vô tâm? - Ảnh 4Hồ Văn Cường quỳ gối trước di ảnh của mẹ, nào đâu có chuyện vô tâm? - Ảnh 5

Hồ Văn Cường quỳ gối trước di ảnh của mẹ, nào đâu có chuyện vô tâm? - Ảnh 6
Các con nuôi khác của Phi Nhung thì đều có động thái bày tỏ cảm xúc về mẹ trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình

 

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