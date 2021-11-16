Hồ Ngọc Hà khiến dân tình "ngộp thở" khi chưng vòng 1 đồ sộ, đầy đặn cùng kiểu tóc bob cá tính

Dạo gần đây người đẹp nổi tiếng bậc nhất showbix Việt Hà Hồ cực chịu khó hở bạo và dành hết spotlight cho vòng một của mình. Vừa xuống tóc, nàng đã khoe luôn diện mạo mới nhất cho bàn dân thiên hạ xem chơi. Không chỉ dừng lại ở đó, để hợp với kiểu tóc cô nàng còn diện thêm các thiết kế của Gucci, đồng thời "cởi và mở" khá thả phanh khiến vòng 1 lồ lộ nóng mắt.

Bà mẹ 3 con khẳng định vị thế người đẹp bậc nhất showbiz khi khoe body như thời con gái, chặt đẹp các đàn em khác.

Vòng một ngồn ngộn, đốt cháy ánh nhìn người xem.

Ai có thể đọ được với body cực phẩm này cơ chứ, người ta đã một nách 3 con mà còn đẹp hơn cả gái còn son.

Hồ Ngọc Hà miệt mài khoe vòng 1 nảy nở bằng những thiết kế bó sát, ép chặt trước đó. Khuôn ngực lúc nào cũng như muốn trào ra ngoài.

Sau sinh, Hà Hồ chẳng những không quá cân vì mang bầu mà vóc dáng người đẹp ngày càng chuẩn chỉnh hơn.

Hồ Ngọc Hà và "bộ loa" áp đảo thị giác người xem.