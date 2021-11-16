Hồ Ngọc Hà khiến dân tình "ngộp thở" khi chưng vòng 1 đồ sộ, đầy đặn cùng kiểu tóc bob cá tính

Giải trí 16/11/2021 09:49

Hình ảnh bốc lửa của bà mẹ "một nách 3 con" khiến dân tình hết lời khen ngợi

Dạo gần đây người đẹp nổi tiếng bậc nhất showbix Việt Hà Hồ cực chịu khó hở bạo và dành hết spotlight cho vòng một của mình. Vừa xuống tóc, nàng đã khoe luôn diện mạo mới nhất cho bàn dân thiên hạ xem chơi. Không chỉ dừng lại ở đó, để hợp với kiểu tóc cô nàng còn diện thêm các thiết kế của Gucci, đồng thời "cởi và mở" khá thả phanh khiến vòng 1 lồ lộ nóng mắt.

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình 'ngộp thở' khi chưng vòng 1 đồ sộ, đầy đặn cùng kiểu tóc bob cá tính - Ảnh 1

Bà mẹ 3 con khẳng định vị thế người đẹp bậc nhất showbiz khi khoe body như thời con gái, chặt đẹp các đàn em khác. 

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình 'ngộp thở' khi chưng vòng 1 đồ sộ, đầy đặn cùng kiểu tóc bob cá tính - Ảnh 2

Vòng một ngồn ngộn, đốt cháy ánh nhìn người xem.

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình 'ngộp thở' khi chưng vòng 1 đồ sộ, đầy đặn cùng kiểu tóc bob cá tính - Ảnh 3

Ai có thể đọ được với body cực phẩm này cơ chứ, người ta đã một nách 3 con mà còn đẹp hơn cả gái còn son. 

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình 'ngộp thở' khi chưng vòng 1 đồ sộ, đầy đặn cùng kiểu tóc bob cá tính - Ảnh 4

Hồ Ngọc Hà miệt mài khoe vòng 1 nảy nở bằng những thiết kế bó sát, ép chặt trước đó. Khuôn ngực lúc nào cũng như muốn trào ra ngoài. 

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình 'ngộp thở' khi chưng vòng 1 đồ sộ, đầy đặn cùng kiểu tóc bob cá tính - Ảnh 5

Sau sinh, Hà Hồ chẳng những không quá cân vì mang bầu mà vóc dáng người đẹp ngày càng chuẩn chỉnh hơn.

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình 'ngộp thở' khi chưng vòng 1 đồ sộ, đầy đặn cùng kiểu tóc bob cá tính - Ảnh 6

Hồ Ngọc Hà và "bộ loa" áp đảo thị giác người xem.

 

Hồ Ngọc Hà tiết lộ sở thích khi ngủ cùng Kim Lý giống y hệt con gái Lisa

Hồ Ngọc Hà tiết lộ sở thích khi ngủ cùng Kim Lý giống y hệt con gái Lisa

Bà xã Kim Lý còn hài hước thú nhận: "Phải ngửi vậy mới ngủ ngon... Giống mẹ ghê" khi chia sẻ loạt ảnh 2 ba con ngủ cùng nhau trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Hồ Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà khoe ngực

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy