H'Hen Niê phá cách đẹp lạ trong trang phục jeans với mái tóc xù

Giải trí 30/08/2019 17:25

Tối 29/8, tại một sự kiện, Hoa hậu H’Hen Niê gây ấn tượng với khán giả khi xuất hiện với hình ảnh cá tính, hoang dã, khác hẳn phong cách thường ngày.

Thời gian gần đây, Hoa hậu H’Hen Niê bắt đầu thay đổi bản thân bằng việc chăm chút cho mái tóc khi liên tục biến hóa với nhiều kiểu tóc dài khác nhau, từ tóc xù, tóc búi cho đến tóc bạch kim suôn dài.

H'Hen Niê phá cách đẹp lạ trong trang phục jeans với mái tóc xù - Ảnh 1
H'Hen Niê tại sự kiện

Cô bật chia sẻ tóc ngắn là “thương hiệu” nhưng từ đây cho đến lúc hết nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô muốn làm mới hình ảnh thông qua việc để tóc dài.  Với lần xuất hiện này, Hoa hậu H’Hen Niê kết hợp giữa trang phục denim trẻ trung cùng kiểu tóc xoăn “mì gói” thời thượng.

H'Hen Niê phá cách đẹp lạ trong trang phục jeans với mái tóc xù - Ảnh 2
H'hen Niê tạo dáng với kiểu tóc mới

Đây không phải lần đầu tiên Hoa hậu H’Hen Niê sử dụng kiểu tóc xoăn “mì gói”. Trước đó, tại chương trình Brave Tour đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, H’Hen Niê đã phá cách khi diện trang phục menswear chất liệu vải thổ cẩm, phối cùng mái tóc xoăn mì gói.

H'Hen Niê phá cách đẹp lạ trong trang phục jeans với mái tóc xù - Ảnh 3
H'hen Niê tạo dáng cá tính

Sau khi đồng hành cùng chuỗi chương trình Brave Tour tại 4 tỉnh thành lớn, sắp tới Hoa hậu H’Hen Niê sẽ tiếp tục giữ vai trò Host trong chương trình “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

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Từ khóa:   H'Hen Niê Hoa hậu H'Hen Niê

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