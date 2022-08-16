H'Hen Niê ăn mặc xuề xòa vác gạo bất chấp bị chê "làm màu"

H'Hen Niê ăn mặc giản dị, tham gia cũng mọi người vác gạo trong một chương trình từ thiện.

Là một nàng hậu nổi tiếng với phong cách ăn mặc giản dị, gần gũi, mới đây, Top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê vẫn tiếp tục thói quen ăn mặc bình dân này. Nàng hậu liên tục chia sẻ hình ảnh tham gia các chương trình từ thiện, cùng mọi người vác gạo trên vai như đàn ông, không chút nề hà.

H'Hen Niê tham gia vác gạo trong chương trình từ thiện

Cách đây không lâu, H'Hen Niê gây "dậy sóng" cộng đồng mạng khi đăng tải những hình ảnh đi làm CCCD tại quê nhà. Hình ảnh H'Hen Niê mặc áo thun, mang dép tổ ong đã chia cộng đồng mạng làm hai phe, một bày tỏ khen sự bình dị của nàng hậu, bên còn lại cho rằng cô nàng ăn mặc luộm thuộm như vậy là để "diễn lố".

Bị chê ăn mặc xuề xòa khi làm CCCD nhưng H'Hen Niê không lên tiếng đáp trả

Tuy nhiên, H'Hen Niê dường như không bận tâm những lời bàn tán này cho lắm. Nàng hậu vẫn tiếp tục giữ bản chất đơn giản, mộc mạc đúng với biệt danh hoa hậu nông dân.

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